티파니가 선택한 ‘밤의 여신’, 우기가 보여준 고전적 우아함 [스타★샷]

고전적 매력을 뽐내는 우기. 사진 출처=아이들 인스타그램 계정

아이들(i-dle)의 멤버 우기가 티파니와 함께 빛나는 모습을 선보였다.

지난 15일 아이들의 공식 계정에 티파니앤코와 우기가 태그 된 게시물이 올라왔다.

게시물에는 티파니 제품을 착용한 우기의 화보 사진이 여러 장 포함됐다. 실버 톤 시퀸 소재 드레스는 가슴 라인이 깊게 파인 V넥에 허리 라인의 페플럼 장식으로 고전적인 실루엣을 강조했다. 머메이드 라인으로 떨어지는 하단부는 우아한 곡선미를 보였다. 강렬한 레드 와인 컬러 헤어는 1920년대 핑거 웨이브를 현대적으로 재해석한 느낌으로 고전 영화 속 여주인공 같은 분위기를 자아냈다.

선명한 하늘색 터쿼이즈 주얼리는 자칫 차가워 보일 수 있는 실버 룩에 생동감과 고급미를 더했다. 여기에 화이트 골드 톤 럭셔리 워치를 믹스매치해 세련된 영 앤 리치 이미지를 완성했다. 전체적으로 고전적인 우아함에 현대적인 화려함이 조화를 이룬다.

고전적 매력을 뽐내는 우기. 사진 출처=아이들 인스타그램 계정

한편, 우기가 속한 그룹 아이들은 지난 13일(현지 시각) 방송된 미국 NBC ‘켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)’에 출연한 바 있다. 아이들은 해당 방송에서 올여름에 있을 북미 투어를 홍보했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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