[SW인터뷰] 대만·일본으로, 바쁜 겨울을 보낸 김진욱 “후회하지 않도록!”

사진=이혜진 기자

“후회하지 않도록, 최선을 다해야죠.”

좌완 투수 김진욱(롯데)을 나타내는 키워드 중 하나는 ‘노력’이다. 끊임없이 연구하고 또 고민한다. 서클 체인지업을 연마하기 위해 류현진(한화)을 찾아갔던 일화는 이미 유명하다. 지난겨울에도 쉼 없이 움직였다. 대만 윈터리그에 참가한 데 이어 사비를 들여 일본 지바현에 위치한 야구 전문 트레이닝 시설(넥스트 베이스 애슬레틱 랩)을 찾았다. 이유는 단 하나, 야구를 잘하기 위해서다. 김진욱은 “이젠 연차도 좀 쌓이지 않았나. 결과로 보여줘야 한다”고 말했다.

김진욱은 2021 신인드래프트 2차 1라운드(전체 1순위)로 롯데 유니폼을 입었다. 높은 순번이 말해주듯, 일찌감치 대형 유망주로 분류됐다. 최상위권 커맨드와 슬라이더, 노련한 경기운영까지. 즉시전력감이란 평가를 받았다. 실제로 루키 시즌부터 바로 1군 무대를 밟았다. 프로의 벽은 높았다. 높은 관심 속에 출발했다 좌절하는 일이 반복됐다. 지난 시즌에도 마찬가지. 14경기 1승3패 평균자책점 10.00으로 아쉬움을 남겼다. 한 시즌 꾸준하게 이어가는 게 중요했다.

사진=롯데자이언츠 제공

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많은 이들은 멘털 문제를 짚었다. 김진욱의 생각은 달랐다. 일부 인정하면서도 결국은 기술적인 부분에 답이 있을 거라 믿었다. 일본으로 향한 배경이다. 그곳에서 약 3주간 훈련하며 좀 더 객관적인 시각으로 자기 자신을 돌아봤다. 김진욱은 “상체에 쏠려 있던 중심을 낮추고, 몸이 너무 나가는 것을 잡으려고 노력했다”고 귀띔했다. 핵심은 가지고 있는 자신의 힘을 온전히 쓰는 것. 김진욱은 “내 공이 눈에 보이니 복잡한 게 사라지는 느낌”이라고 덧붙였다.

변화를 피부로 느낀다. 당장 구속부터 많이 올랐다. 최고 140㎞대 후반 구속이 꾸준히 찍히고 있다. 컨트롤 측면에서도 훨씬 안정감이 더해졌다. 그만큼 스스로 확신이 생기는 것은 두말할 필요가 없다. 마침, 든든한 지원자도 합류했다. 카네무라 사토루 투수 총괄이다. 김진욱은 “바꾸고 싶은 부분을 잘 짚어주신 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “머릿속이 단순해진 것 같다. 완벽까진 아니지만, 그래도 어느 정도는 해볼 만큼의 수준으로 들어선 것 같다”고 끄덕였다.

마음을 다잡는다. 높은 훈련량, 그에 미치지 못한 성적표. 실망할 법도 하지만, 김진욱은 오히려 “최선을 다했기에 후회는 없다”고 강조한다. “힘들지 않다면 거짓말이지만 그런 것들이 나를 조금 더 단단하게 만드는 것 같다. 앞으로도 후회하지 않고자, 더 열심히 하게 된다”고 설명했다. 쾌조의 컨디션은 예고편에서도 잘 드러난다. 지난 12일 시범경기서 4⅔이닝 3피안타 1실점(1자책)으로 호투했다. 김진욱의 2026시즌 도약을 꾀할 수 있을지 귀추가 주목된다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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