반재상 바노바기 성형외과 대표원장, 모티바 KCE 선정

반재상 바노바기 성형외과 대표원장이 글로벌 가슴보형물 브랜드 모티바코리아의 KCE(Key Clinic Expert)에 선정됐다.

모티바 KCE는 실제 진료 현장에서 축적된 임상 경험을 바탕으로 환자 상태에 따른 적용 기준과 진료 체계를 구축·운영해 온 의료진에게 부여되는 전문가 프로그램이다.

반재상 원장은 그간 가슴성형 분야에서 다양한 임상 사례를 기반으로 환자의 신체 조건과 수술 목적에 맞는 진료 기준을 구축해 왔다. 이러한 임상 경험과 환자 맞춤형 진료 역량이 이번 선정 과정에서 긍정적으로 평가됐다.

모티바는 국내외 의료진 간 학술 교류를 통해 임상 사례와 적용 경험을 공유하고 있다. 이를 통해 가슴보형물의 안전성과 임상 적용 기준에 대한 논의를 이어가며 관련 학술 교류도 지속하고 있다. 이번 KCE 선정에 따라 반재상 원장 역시 학회 및 학술 교류 활동에 참여할 예정이다. 바노바기 성형외과에서 축적한 임상 사례와 적용 경험을 바탕으로 의료진 간 의견 교류도 이어갈 계획이다.

반재상 대표원장은 “20년 이상 다양한 환자를 진료하며 축적한 임상 경험과 노하우를 바탕으로 환자 상태에 맞는 수술 계획과 진료 기준을 꾸준히 다듬어왔다”며 “KCE 선정이 임상적, 학술적 교류를 넓히고, 서로의 경험을 공유하며 함께 발전해 나가는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

한편 바노바기 성형외과는 가슴성형을 보다 체계적이고 안전하게 관리하기 위해 ‘바노바기 가슴성형센터’를 1월 오픈했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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