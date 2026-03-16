국기원, 태권도 9단 수여식 예복 폐지… 태권도복 전면 도입

사진=국기원 제공

국기원이 태권도 최고 경지인 9단 수여식에서 기존에 착용하던 예복을 폐지하고 태권도복을 전면 도입했다.

기존의 일회성 예복 대여 방식에서 벗어난 움직임이다. 국기원은 16일 이번 태권도복 도입을 두고 “9단 승단자의 성명과 단 번호를 영구 각인한 ‘맞춤형 도복’을 헌정함으로써 평생의 수련 성과를 예우하고 자긍심을 고취하기 위한 취지를 담고 있다”고 설명했다.

국기원은 2021년 10월부터 9단 수여식의 품격을 갖추기 위해 예복을 도입해 운영해 왔다. 그러나 예복 대여 및 관리의 한계점이 있었고, 새 집행부 출범 이후 태권도의 무예 정신과 본질을 가장 잘 담아낼 수 있는 복장은 ‘태권도복’이라는 데 뜻을 모았다.

또한, 태권도계 내부에서는 평생의 수련을 증명하는 가장 영광스러운 자리에 태권도의 상징인 도복을 착용하지 않는 것이 최고단자의 무예적 자긍심을 약화시킨다는 지적도 있었다.

사진=국기원 제공

이에 국기원은 지난 13일에 개최한 ‘2025년도 제4차 9단 수여식’부터 예복 착용을 중단하고, 새로운 태권도복을 도입했다. 새로 선보인 9단 승단자를 위한 헌정 태권도복은 전통적인 흰색 도복의 근본적인 형태를 유지하면서 최고단자로서의 권위를 상징하는 디자인 요소와 고급 소재로 제작됐다.

윤웅석 국기원장은 “9단 수여식은 한 명의 태권도인이 평생에 걸쳐 쌓아온 수련과 헌신을 기리는 영예로운 자리”라며 “화려한 예복 대신 땀과 끈기가 배어있는 태권도복을 다시 입어 무예로서의 의미를 되새기고, 태권도 근본의 가치를 세계에 널리 알리고자 한다”고 태권도복 도입에 대한 취지를 밝혔다.

한편, 국기원은 이번 태권도복 도입에 그치지 않고 9단 수여식이 격조 있고 품격있는 예식 체계를 구축하기 위해 일부 제도 개선을 준비하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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