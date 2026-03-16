더블랙레이블, ‘케데헌’ 오크카상으로 ‘금빛’ 웃음…왜?

KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet – an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

더블랙레이블 프로듀서진이 탄생시킨 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'이 오스카상의 영예를 안았다.

지난 15일(이하 현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '제98회 아카데미 시상식(Academy Awards─The Oscars 2026, 이하 '오스카')'에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'(골든)이 베스트 오리지널 송(Best Original Song)을 수상했다.

'Golden'은 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 메인 주제가로, 영화의 전 세계적 흥행과 더불어 국내외 음원 차트에서 최상위권을 장악하며 글로벌 리스너들을 사로잡았다. 특히 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'(핫 백)에서는 OST로서 매우 이례적으로 8주 간 1위를 차지했다.

글로벌 차트를 장악한 'Golden'은 각종 권위 있는 시상식에서도 그 영향력을 인정받았다. 제83회 골든글로브어워즈(GOLDEN GLOBES AWARDS)에서 최우수 주제가상(Best Original Song, Motion Picture)을 수상했고, 제68회 그래미 어워즈(Grammy Awards)에서도 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초 수상작이라는 대기록을 달성한 바 있다.

현장에 참석한 더블랙레이블 프로듀서진이 오스카상 트로피를 들어올렸고 IDO(아이디오) 이유한 프로듀서는 “저희 가족들과 24(투애니포), 우리 IDO멤버들, TEDDY(테디) 프로듀서님을 비롯해 '골든'에 참여한 모든 아티스트들과 '케이팝 데몬 헌터스'의 모든 제작진 분들 그리고 더블랙레이블에게 감사의 마음을 전합니다. 이렇게 큰 상을 받게 되어 정말 영광입니다. 감사합니다!"라고 전했다.

더블랙레이블의 수장 TEDDY를 중심으로 24, IDO등 K팝의 흐름을 주도한 프로듀서진이 참여해 화제를 모은 'Golden'은 전 세계적인 인기를 끌며 K팝의 글로벌 위상을 드높였다. 이들 프로듀서진은 물론 빈스(Vince), 쿠시(KUSH), 대니정 (Danny Chung) 등이 합세해 '케이팝 데몬 헌터스'의 주요 OST인 'How It's Done'(하우 이츠 던), 'Soda Pop'(소다 팝), 'Your Idol'(유어 아이돌)을 함께 프로듀싱하며 영화의 흥행을 전방위에서 견인했으며, 그 결과 '케이팝 데몬 헌터스'는 오스카 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 2관왕에 등극하는 역사적인 쾌거를 거뒀다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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