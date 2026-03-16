클라우디안, 신곡 'Faded Night'로 17일 컴백 확정

밴드 클라우디안(CLOUDIAN)이 팀 재정비를 마치고 본격적인 활동 재개에 나선다.

16일 오전 크롬엔터테인먼트는 "클라우디안이 오는 17일 새 싱글 'Faded Night'을 발매한다. 이번 앨범은 독창적인 음악 세계로 평단과 글로벌 팬덤을 사로잡았던 클라우디안의 새로운 매력을 깊이 있게 담아냈다"고 전했다.

공식 채널을 통해 'Faded Night' 뮤직비디오 티저도 오픈됐다. 어둡고 텅 빈 공연장을 배경으로 서정적인 피아노 연주에 몰입한 OM과 공허한 보이스로 곡의 정서를 완성한 보컬 브라이튼은 짧은 영상임에도 불구하고 압도적인 존재감을 드러내며 신곡에 대한 리스너들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

최근 보컬 브라이튼, 바이올린 겸 건반 OM, 드럼 로건의 3인조 체제로 팀을 재편한 클라우디안은 이번 신곡 'Faded Night'를 통해 새로운 음악 여정의 서막을 연다. 재정비 후 처음으로 선보이는 앨범인 만큼 한층 깊어진 음악적 색채와 탄탄해진 역량으로 국내외 팬들의 마음을 사로잡을 전망이다.

한편 클라우디안(CLOUDIAN)의 새 싱글 'Faded Night'는 오는 17일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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