[문지은 원장의 프라이빗 진료실] 똑같은 장비인데 결과가 다른 이유, 1mm의 디테일

"친구는 울쎄라 받고 얼굴이 확 달라졌다는데, 저는 왜 똑같이 받았는데 효과가 없는 걸까요?"

진료실에서 종종 듣는 질문이다. 시술 후 한층 젊어진 지인을 보고 기대감에 시술을 결심하는 경우가 많다. 그런데 같은 장비, 같은 샷 수를 받았는데도 기대만큼의 변화가 느껴지지 않는다며 아쉬워하는 사람들이 적지 않다.

특히 울쎄라나 써마지 같은 고가의 에너지 기반 리프팅 시술은 장비 이름이 널리 알려져 있어, 장비만 같으면 결과도 비슷할 것이라 생각하기 쉽다. 하지만 실제 임상에서는 같은 장비를 사용하고도 결과가 확연히 다른 경우가 흔하다.

◆사람마다 얼굴은 다르다

가장 기본적인 이유는 사람마다 얼굴 구조가 다르기 때문이다. 얼굴은 피부 한 층으로 이루어진 단순한 구조가 아니라, 피부·피하지방층·근막(SMAS)·유지인대·근육 등이 겹쳐진 입체적인 조직이다. 피부 두께와 지방층의 양, 처짐의 방향, 골격 구조가 사람마다 다르기 때문에 같은 시술을 받았다고 해서 동일한 결과를 기대하기는 어렵다.

A와 B 두 사람이 있다고 가정해 보자. 둘 다 얼굴 처짐이 고민이다. A가 먼저 울쎄라를 받고 왔더니 피부가 얼굴에 착 붙은 듯한 리프팅 효과가 나타났다. 비슷한 고민을 가진 B는 A의 결과를 보고 같은 시술을 받았지만, 기대만큼의 변화는 느끼지 못했다.

겉으로는 같은 고민처럼 보여도 실제로는 처짐의 원인과 구조가 다를 수 있다. 피부가 두껍고 지방층이 풍부한 사람이 있는 반면, 피부가 얇고 지방층이 적어 뼈 구조가 두드러지는 사람도 있다. 같은 나이라도 지방의 분포, 처짐의 방향, 탄력 저하가 시작된 층이 서로 다르다. 이런 차이가 리프팅 시술의 결과를 직접적으로 갈라놓는다.

◆장비보다 중요한 계획 수립

개인의 구조 차이만으로도 결과는 달라질 수 있지만, 임상에서 그만큼 중요한 요소가 하나 더 있다. 바로 시술자의 분석과 시술 설계다.

리프팅 시술은 단순히 에너지를 '쏘는' 행위가 아니다. 얼굴 구조를 분석하고, 어느 층에, 어느 방향으로, 어느 밀도로 에너지를 전달할 것인지 계획하는 과정이다. 에너지 전달의 깊이·위치·밀도를 어떻게 설계하느냐에 따라 결과가 달라진다.

예를 들어 울쎄라는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 이용해 특정 깊이에 열 응고점을 만드는 방식이다. 그런데 얼굴은 부위마다 피부 두께와 지방층 분포가 다르다. 같은 1mm 차이라도 에너지가 도달하는 조직층이 달라질 수 있어, 어떤 부위에서는 근막층(SMAS)을 정확히 자극하지만 다른 부위에서는 에너지가 피하지방층에 머물 수도 있다.

◆공장식 시술의 한계

그럼에도 실제 현장에서는 여전히 '볼 몇 샷, 턱선 몇 샷'처럼 정해진 숫자대로 시술이 이뤄지는 경우를 쉽게 볼 수 있다. 충분한 상담과 분석 없이 일정한 프로토콜에 맞춰 진행되는, 이른바 공장식 접근이다.

하지만 피부 두께, 지방층의 양, 처짐의 방향, 골격 구조까지 모두 다른 얼굴에 동일한 샷 수와 동일한 배치를 적용하면 결과가 균일하게 나오기 어렵다. 지방층이 두꺼운 사람에게는 에너지가 깊은 층까지 충분히 도달하지 않을 수 있고, 피부가 얇은 사람에게 동일한 강도를 적용하면 과도한 자극이 될 수 있다. 누군가는 턱선 처짐이 문제이고, 누군가는 중안부 볼륨 감소가 핵심 원인일 수도 있다. 같은 리프팅이라는 목표라도 접근 방식은 달라져야 한다.

결국 중요한 것은 얼굴에 대한 해부학적 이해와 시술 디자인 역량이다. 얼굴을 단순히 여러 구역으로 나누어 샷을 배치하는 것이 아니라, 지방의 위치와 유지인대의 구조, 처짐의 방향을 고려해 에너지 전달 지점을 설계해야 한다. 그 차이는 단 1mm의 깊이와 방향에서 갈리기도 한다. 같은 장비라도 결과가 다른 이유다.

글 = 문지은 오블리브의원 서울 오리진점 대표원장, 정리 = 정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]