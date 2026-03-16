손흥민·오현규·조규성 3월 A매치 2연전 명단 포함… 양현준도 발탁

손흥민. 사진=뉴시스

손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시), 조규성(미트윌란)이 새해 첫 A매치인 3월 평가전에 선봉에 선다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 오후 2시 충남 천안 코리아풋볼파크에서 3월 유럽 원정 A매치 2연전에 나설 남자 축구대표팀 소집 명단 27명을 발표했다.

축구대표팀은 오는 28일 오후 11시 영국 런던 인근인 밀턴 케인스에서 코트디부아르, 4월1일 오전 3시45분 오스트리아 빈에서 오스트리아와 평가전을 치른다.

이번 유럽 원정은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 최종 명단을 앞두고 치르는 마지막 모의고사다.

대표팀의 주전 공격수 손흥민과 오현규, 조규성이 지난 11월 A매치와 마찬가지로 공격수 명단에 이름을 올렸다. 미드필더진에서 눈에 띄는 선수는 양현준(셀틱)이다. 양현준이 대표팀에 승선한 건 지난해 6월 2026 북중미 월드컵 최종예선 이후 처음이다. 무력시위를 했다. 명단 발표를 불과 하루 앞둔 지난 15일 머더웰과의 2025~2026 스코틀랜드 스코티시 프리미어십 30라운드 홈 경기에서 풀타임을 뛰며 2골을 터뜨렸다.

황인범(페예노르트)도 예상을 깨고 선발됐다. 16일 네덜란드 로테르담의 슈타디온 페예노르트에서 끝난 엑셀시오르와의 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 27라운드 홈 경기에 선발 출전해 발등을 밟혀 44분 만에 그라운드를 떠났다. 뽑은 것을 고려하면 부상 상태가 크지 않은 것으로 보인다.

3월 유럽 원정 친선경기 소집 명단 27명

▲골키퍼= 조현우(울산) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북)

▲수비수= 김민재(바이에른 뮌헨) 조유민(샤르자) 이한범(미트윌란) 김주성(산프레체히로시마) 김태현(가시마) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 김문환(대전)

▲미드필더= 양현준(셀틱) 백승호(버밍엄) 박진섭(저장) 황인범(페예노르트) 홍현석(헨트) 김진규(전북) 권혁규(카를스루에) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 황희찬(울버햄튼) 이재성(마인츠) 이강인(파리 생제르맹)

▲공격수= 오현규(베식타시) 손흥민(로스앤젤레스FC) 조규성(미트윌란)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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