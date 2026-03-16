‘봄부터 가을까지’ 2026 KBO리그, CGV 극장 단독 생중계 진행

사진=KBO 제공



한국야구위원회(KBO)는 2026년에도 CJ CGV와 함께한다. KBO리그의 극장 단독 생중계 상영, 3년 차 동행을 이어가기로 했다.

KBO와 CJ CGV는 2024년부터 극장 생중계의 새로운 문화를 개최한 경험을 바탕으로, 개막전을 비롯해 정규리그 매주 2경기, 올스타전, 그리고 포스트시즌 전 경기까지 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 주요 경기를 극장에서 생중계 상영한다.

정규리그 극장 생중계는 매주 일요일 2경기씩 이뤄질 예정이며, 개막전 주말인 28일과 29일은 양일간 2경기씩 생중계를 진행한다. 28일엔 KT-LG(잠실)와 키움-한화(대전)의 경기를, 29일에는 KIA-SSG(문학)와 두산-NC(창원)의 경기를 상영하며 본격적인 ‘야구의 계절’을 맞이할 예정이다.

오는 7월11일 개최될 ‘2026 신한 SOL KBO 올스타전’도 극장에서 만나볼 수 있다. 지난해 공식 론칭해 평균 객석률 약 70%로 높은 호응을 얻은 3면 생중계 ‘SCREENX LIVE’ 역시 월 1회 정기 상영을 이어갈 계획이다.

올해 첫 SCREENX LIVE는 이달 28일 개최되는 개막전 경기 중 한 경기로 진행된다. 또한 뷰잉파티, 팬덤중계 등 각종 이벤트 진행을 통해 극장을 찾는 야구팬들에게 직관과는 또 다른 매력을 제공할 예정이다.

매달 KBO리그 현장에서 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인을 선정해 시상을 진행하는 ‘월간 CGV 씬-스틸러상’도 계속된다. 팬 투표를 통해 선정된 수상자에게는 상금 100만원과 함께 씨네드쉐프 무비&다이닝 2인 패키지를 선물한다. 올해는 수상자 소속 구단 팬을 선정해 직접 시상자로 참여할 수 있는 이벤트도 준비돼 있다.

KBO리그의 CGV 극장 생중계 상영 및 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 나아가 KBO 공식 채널을 통해서도 상영 및 예매 정보를 지속적으로 안내할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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