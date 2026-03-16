이민우♥이아미, 눈부신 웨딩 화보…“선남선녀의 정석” [스탸★샷]

이민우와 배우자 이아미의 웨딩 화보. 사진 출처=이민우 인스타그램 계정

가수 겸 배우 이민우가 결혼을 앞두고 결혼 화보를 공개했다.

16일 이민우는 자신의 인스타그램 계정에 “After a long journey, I finally found the one I want to spend my life with”라는 글과 웨딩 화보들을 업로드했다.

이민우는 핏이 잘 맞는 블랙 수트와 화이트 셔츠, 블랙 타이로 신뢰감 있고 듬직한 신랑의 모습을 보였다. 신부 이아미는 어깨 라인을 드러내 여성스러움을 강조하는 오프숄더와 풍성한 퍼프 소매로 사랑스럽고 공주 같은 실루엣을 완성했다. 길게 늘어지는 화이트 호접란 부케가 우아하고 고급스러운 분위기를 연출했다.

이민우와 배우자 이아미의 웨딩 화보. 사진 출처=이민우 인스타그램 계정

웨딩 화보들은 정형화된 포즈가 아닌 찰나의 행복을 포착했다. 서로를 바라보며 활짝 웃거나 손을 잡고 걷는 모습에서 두 사람의 서로를 향한 깊은 애정과 자연스러움이 느껴진다.

이민우는 오는 29일 결혼식을 올릴 예정이다. KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 일상과 결혼을 준비하는 모습 등을 보여주고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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