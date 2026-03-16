“나라는 존재가 귀하길”…이소라가 긴 침묵 끝에 유튜브로 돌아온 진짜 이유

오랜 절친 정재형과 이소라가 한자리에 모였다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘요정재형’ 영상 캡처

가수 이소라가 정재형과 진솔한 이야기를 나누며 과거를 추억했다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘요정재형’에 업로드된 영상에 이소라가 출연했다.

이소라는 정재형이 준비한 요리를 즐기며 근황과 추억, 노래에 대한 다양한 이야기를 나눴다. 이런 가운데 긴 공백기 끝에 다시 세상에 나오기로 결정한 이소라가 고백한 이유가 화제가 됐다. 성대 부상 때문에 노래가 안 될 수도 있다는 생각이 들었던 이소라는 건강상태도 좋지 않았다고 털어놓았다. 이소라는 “당시 체중이 100kg 정도까지 늘어났다”며 “숨이 차서 제대로 걷는 것도 힘들 정도였다”고 말했다. 심각한 우울증도 원인이 됐다. 이소라는 “재형이가 보내준 곡을 들었을 때 마치 빛이 비치는 느낌을 받았다”며 정재형에게 감사를 전했다.

이소라가 가수로서의 자신과 노래에 대해 갖고 있던 생각도 공개됐다. 이소라는 노래에 대한 깊은 애정과 진지한 신념을 표현하면서도 “너무 많이 나가서 노래를 하면 내 노래가 귀하지 않다는 느낌을 받는다”며 “내 노래가 귀했으면 좋겠고 나라는 존재 자체가 그냥 ‘귀한 가수다’라고 느끼고 싶다”고 했다. 정재형은 이에 공감하며 “과거 선배 가수들이 방송에 잘 나가지 않고 언제나 음악을 중심으로 생각하고 활동한 것을 우리가 알게 모르게 배운 거”라고 표현했다.

오랜 절친 정재형과 이소라가 한자리에 모였다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘요정재형’ 영상 캡처

과거 논란이 되었던 MBC 가수 서바이벌 프로그램 ‘나는가수다’의 비하인드도 밝혀졌다. 2011년 3월 20일 3회 방송에서 김건모가 최초 탈락자로 결정되자 다른 가수들이 이에 반발했다. 당시 PD는 김건모의 재도전을 허용하면서 논란이 된 바 있다. 이소라는 “팬의 입장에서 그가 무대를 떠나는 것이 너무 싫어 감정을 그대로 말해버렸다. 논란 이후 내가 MC라는 사실과 나 또한 출연자라는 점을 깊이 깨달았다”며 “그 이후부터는 훨씬 정중하게 진행에 임했다”고 돌아봤다.

한편 이소라는 개인 유튜브 채널 ‘이소라’를 개설하며 지난 2일 첫 영상을 올린 바 있다. 해당 영상은 다양한 사연을 모집하기 위한 티저 영상이다.

팬들은 “우리는 언니를 기다리고 있었어요”, “내가 안 죽고 살아서 이소라 유튜브 채널까지 보는구나”, “요즘 세상에 꼭 필요한 감성”, “티저만 보고도 눈물이 줄줄줄” 등의 댓글로 반가움과 감동을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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