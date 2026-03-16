오스카 흔든 K-팝 선율… ‘케데헌’ 아카데미 2관왕 쾌거

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한국 대중문화의 저력이 세계 영화계의 심장부인 할리우드에서 다시 한번 증명됐다. 넷플릭스 애니메이션 시리즈 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)가 세계 최고 권위의 영화 축제에서 두 개의 트로피를 들어 올리며 새로운 역사를 썼다.

16일 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 케데헌은 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2관왕에 올랐다. 한국적 소재와 K-팝 서사를 전면에 내세운 작품이 아카데미 주요 부문을 석권한 것은 이번이 처음이다.

가장 먼저 낭보를 전한 것은 장편 애니메이션상이다. 케데헌은 디즈니의 주토피아 2, 엘리오를 비롯해 리틀 아멜리, 아르코 등 쟁쟁한 할리우드 대작들을 제치고 수상작으로 호명됐다. 무대에 오른 메기 강 감독은 “저와 닮은 분들이 주인공인 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다”며 “다음 세대는 더 이상 기다리지 않아도 될 것”이라는 감동적인 소감을 전했다. 그는 이어 “이 상을 한국과 전 세계 모든 한국인에게 바친다”며 벅찬 감정을 드러냈다.

이어 진행된 주제가상 부문에서도 케데헌의 삽입곡 골든(Golden) 수상의 영예를 안았다. 헌트릭스가 가창한 이 곡은 테디와 24, 아이디오(IDO·이유한·곽중규·남희동) 등 실력파 프로듀서들이 참여해 완성도를 높인 곡이다. 골든은 디어 미(Dear Me), 아이 라이드 투 유(I Lied to You) 등 강력한 경쟁 후보들을 따돌리고 오스카 트로피를 거머쥐었다.

가창을 맡은 가수 이재는 수상 직후 “자라면서 사람들은 K-팝을 좋아한다고 나를 놀렸지만, 이제는 전 세계가 한국어 가사로 노래를 부르고 있다”며 “이 상은 단순한 성공이 아니라 우리 모두의 회복력에 관한 것”이라고 말해 박수갈채를 받았다.

작품은 K-팝 그룹 헌트릭스가 노래를 통해 악령 세력인 사자보이즈로부터 세상을 지키는 독특한 설정을 담고 있다. 올해 초 골든글로브 2관왕과 그래미 어워즈 수상을 거치며 이미 세계적인 신드롬을 예고한 바 있다. 케데헌은 이번 2관왕 달성으로 글로벌 흥행작을 넘어 문화적 아이콘으로서의 입지를 확고히 굳히게 됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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