판타지오 남궁견 회장, SBS드라마 ‘김부장’ 계약 제작사 역량 확대 밝혀

이미지=판타지오

판타지오가 드라마 ‘김부장’ 제작 계약을 체결하며 종합 콘텐츠 기업으로서 IP 확장에 본격적으로 나섰다고 16일 밝혔다.

종합 엔터테인먼트 기업 판타지오([032800], 회장 남궁견)는 오는 6월 방영을 앞둔 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 제작 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

‘김부장’은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고, 딸을 구하기 위해 모든 것을 걸게 되는 이야기를 담은 작품이다. 넷플릭스 드라마 ‘광장’을 통해 강렬한 액션 연기를 선보이며 호평을 받은 배우 소지섭이 주인공 ‘김부장’ 역으로 출연한다.

이 작품의 원작은 동명의 네이버 웹툰으로 약 4년에 가까운 연재 기간 동안 네이버 화요 웹툰 1위 자리를 지키며 큰 인기를 얻은 화제작이다.

판타지오는 그동안 동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마 ‘환상연가’와 ‘함부로 대해줘’를 비롯해 다양한 장르의 드라마 제작을 꾸준히 이어오고 있다. 판타지오 관계자는 “이번 제작 계약은 판타지오의 콘텐츠 기획력과 제작 역량이 시장에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국내는 물론 글로벌 시청자를 대상으로 경쟁력 있는 작품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

판타지오는 지난 2022년부터 드라마와 콘텐츠 제작 사업에 본격적으로 진출했으며 이후 매년 꾸준히 드라마 제작을 추진하고 있다. 기존 매니지먼트 사업을 기반으로 국내외 공연 사업까지 사업 영역을 확대하며 종합 엔터테인먼트 기업으로서의 입지를 강화하고 있다.

남궁견 판타지오 회장은 “이번 SBS 드라마 ‘김부장’ 제작 계약은 판타지오가 콘텐츠 기획부터 제작까지 아우르는 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장하고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 경쟁력 있는 IP와 완성도 높은 콘텐츠를 바탕으로 지속적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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