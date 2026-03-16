이예준, '맞짱전' 연속 1위…'1등들' 손승연→안성훈 참여 음원 발매

MBC 음악 예능 프로그램 '1등들'의 뜨거운 경쟁 무대가 음원으로 다시 찾아온다.

가수 손승연, 김기태, 이예지, 안성훈, 이예준이 가창한 MBC '1등들' Episode 5 음원이 16일 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

지난 15일 방송된 MBC '1등들' 5회에서는 '맞짱전'이 펼쳐졌다. 해당 미션에서는 지난 '줄세우기전' 미션에서 폭발적인 가창으로 1위를 차지한 이예준이 '기댈곳'을 깊이 있는 보컬과 안정적인 고음으로 완성하며 다시 한번 정상에 올랐고, 해당 무대가 Episode 5 음원의 타이틀곡으로 선정됐다.

여기에 치열한 맞짱전 속에서 탄생한 또 하나의 명승부 무대가 음원으로 공개되며 각 오디션 프로그램을 제패했던 1등 가수들의 압도적인 퍼포먼스와 깊어진 보컬 서사를 다시 한번 음악 팬들에게 전한다.

손승연은 '오르트구름'을 통해 힘 있는 가창력과 탄탄한 감정선을 동시에 펼쳐 보이며 압도적인 인상을 남긴다. 김기태는 '나는 나비'를 깊이 있는 보컬로 재해석해 묵직한 울림을 전하고, '가족사진'에서는 담담하면서도 진정성 있는 표현으로 곡이 지닌 서사를 한층 밀도 있게 풀어낸다.

이예지는 세밀한 감정 표현과 호소력 짙은 보컬을 담은 '바보'로 깊은 여운을 남긴다. 안성훈은 '사랑은 가슴이 시킨다'와 '참 다행이야' 두 곡을 통해 폭넓은 감정 스펙트럼을 선보이며 특유의 서정적인 보컬 색채를 드러낸다.

이번 Episode 5 음원은 각기 다른 음악적 색을 지닌 가수들이 무대에서 펼쳐낸 치열한 경쟁의 순간을 고스란히 담아낸다. 특히 방송의 현장감을 유지하면서도 오랫동안 음원으로 감상할 수 있도록 스튜디오 레코딩 수준의 완성도를 목표로 후반 작업을 거쳐 음원의 사운드 퀄리티를 한층 끌어올렸다. 완성도 높은 라이브 편곡과 밴드 사운드, 각 가수의 개성이 살아 있는 보컬이 어우러지며 방송의 감동을 다시 한번 음악으로 이어갈 예정이다.

매회 상상을 뛰어넘는 무대와 치열한 경쟁 구도로 시청자들의 관심을 모으고 있는 MBC '1등들'은 이번 Episode 5 음원을 통해 또 한번 음악 팬들에게 강렬한 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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