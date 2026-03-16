짜릿한 역전승…쇼트트랙 김길리·임종언, 나란히 세계선수권 2관왕 등극

사진=AP/뉴시스

짜릿한 역전승이다.

한국 쇼트트랙을 이끄는 ‘차세대 에이스’ 김길리(성남시청)와 임종언(고양시청)이 나란히 세계선수권대회 2관왕에 올랐다.

김길리는 16일 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 ‘2026 국제빙상경기연맹(ISU)’ 여자 1500m 결선에서 2분31초003을 기록, 가장 먼저 결승선을 통과했다. 산드라 펠제부르(네덜란드·2분31초298)과 커린 스토더드(미국·2분31초386)를 제치고 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 김길리는 지난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 이 종목서 금메달을 획득한 바 있다.

주 종목인 1500m서 자신의 강점을 맘껏 드러냈다. 특유의 막판 스퍼트가 돋보였다. 중간에 이탈리아의 엘리사 콘포르툴라와 캐나다 다나에 블레이가 부딪혀 넘어지는 변수가 발생했지만 침착하게 레이스를 이어갔다. 김길리는 5바퀴를 남긴 지점부터 속도를 올리기 시작했다. 아웃코스로 추월해 단숨에 선두로 올라섰다. 격차를 벌리며 그대로 레이스를 마무리했다.

두 개의 금메달이 반짝인다. 김길리는 하루 전(15일) 열린 1000m 결선에서도 정상에 오른 바 있다. 김길리가 세계선수권서 2관왕에 오른 것은 이번이 처음이다. 2024년 대회에선 1500m 금메달, 1000m 은메달을 획득했다.

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임종언 역시 수준 높은 레이스를 펼쳤다. 이날 남자부 1000m 결승서 1분25초805를 기록, 우승의 기쁨을 맛봤다. 옌스 판트바우트(네덜란드·1분26초315)와 나일 트레이시(영국·1분26초660)가 뒤를 이었다. 전날 1500m 금메달을 목에 걸었던 임종언은 이날 경기로 역시 세계선수권 2관왕에 기쁨을 누렸다. 생애 처음이다.

쉽지 않은 경기였다. 선두로 출발한 임종언은 레이스 중반까지 3위권에서 숨을 골랐다. 3바퀴를 남기고 스퍼트를 올려 아웃코스로 추월, 1위 자리에 복귀했다. 하지만 마지막 바퀴서 캐나다 윌리엄 단지누와 몸싸움을 펼치며 날 들이밀기까지 시도해야 했다. 전광판엔 단지누가 0.018초 앞선 것으로 나왔지만, 비디오 판독 결과 단지누가 임종언을 손으로 잡아당긴 것이 확인됐다. 단지누는 반칙으로 실격을 당하면서 임종언이 금메달을 차지하게 됐다.



반면, 단체전은 아쉬웠다. 김길리와 임종언이 출전한 혼성계주 결승에선 김길리가 네덜란드 선수의 반칙으로 충돌하며 넘어졌다. 한국은 4위에 머물렀다. 임종언, 이정민(성남시청), 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)이 호흡을 맞춘 남자 5000m 계주 결승에선 가장 빨리 들어오고도 페널티를 받았다. 이정민이 결승선을 앞두고 바깥에서 안쪽으로 급하게 들어와 캐나다 선수의 진로를 방해했다는 판정을 받았다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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