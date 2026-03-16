부산 펫캉스 더 특별해진다… 시그니엘 부산, ‘N32 쪼꼬미’ 도입

시그니엘 부산 펫프렌들리 객실에 비치된 반려동물 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’. 롯데호텔앤리조트 제공

시몬스의 비건 매트리스 브랜드 N32가 시그니엘 부산에 반려동물 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’를 공급했다고 16일 밝혔다. 지난해 콘래드 서울, 비스타 워커힐 서울, 신라모노그램 강릉에 이은 또 한 번 특급호텔의 선택을 받았다.

부산 해운대구에 위치한 시그니엘 부산은 롯데호텔앤리조트에서 운영하는 5성급 프리미엄 호텔로, 반려동물과 ‘펫캉스’를 즐기려는 투숙객의 니즈를 사로잡기 위해 펫프렌들리 객실에 N32 쪼꼬미를 도입했다.

쪼꼬미는 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 비건 소재 ‘아이슬란드 씨셀™’과 천연 식물성 소재 ‘린넨 자가드’를 사용한 반려동물 전용 매트리스다. 사람이 쓰는 매트리스와 똑같은 원재료를 사용했으며, 우수한 통기성을 갖춰 반려견, 반려묘의 쾌적함을 극대화하고 피부 자극을 최소화했다.

아울러 7단 레이어링 기술로 구성돼 반려동물에게 꺼짐을 최소화한 최적의 안락함을 선사하는 것은 물론 11㎝의 두께로 관절에 대한 부담을 줄였다. 특히 FR(Flexible Resilience)폼, CE(Comfort Easy)폼은 우수한 탄력과 복원력을 바탕으로 반려동물에게 안정된 지지력을 선사한다.

또한 쪼꼬미는 3대 펫 안심인증이라 불리는 펫 세이프티(PS) 인증(한국애견협회), 비건 인증(비건표준인증원), 라돈·토론 안전제품 인증(한국표준협회)에 더해 독일 더마테스트의 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급도 획득해 안심하고 사용이 가능하다.

시그니엘 부산 관계자는 “최근 반려동물과 함께 호캉스를 즐기려는 수요가 높아지면서 펫 전용 객실 투숙률이 전년보다 크게 늘었다”며 “오는 23일 국제 강아지의 날을 기념해 사랑하는 반려동물과 함께 행복하고 편안한 투숙 경험을 누릴 수 있도록 품질, 기술력 등을 인정받은 프리미엄 펫 매트리스를 객실에 도입했다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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