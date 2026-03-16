고봉민김밥인, 밥 비중 줄이고 재료 풍성하게 담은 ‘그린김밥’ 5종 출시

이미지=고봉민김밥인

외식프랜차이즈 고봉민김밥인이 채소 중심으로 재료 구성을 차별화한 새로운 김밥 라인 ‘그린김밥 시리즈’ 5종을 출시했다고 16일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신메뉴는 신선한 채소의 비중을 높이고 밥을 깔지 않고 재료처럼 넣어 더 산뜻하게 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다. 식이섬유, 비타민A, C 등이 함유되어 있다고 알려진 로메인 등 풍부한 채소와 더불어 계란, 참치, 닭가슴살 등 고단백 재료를 활용해 포만감과 맛, 영양 균형을 동시에 고려했다.

그린김밥 시리즈는 총 5종으로 구성됐다. △‘그린김밥’은 신선한 채소를 듬뿍 담고 밥을 가볍게 더해 산뜻하게 즐길 수 있는 그린라인의 기본 김밥이다. 재료 본연의 신선함과 균형 잡힌 맛을 강조했다. △‘그린참치김밥’은 고소한 참치와 풍성한 채소로 포만감을 높였으며 △‘그린에그김밥’은 부드러운 계란과 채소의 조합으로 부담 없는 한 끼를 제공한다.

또한, △‘그린더블치즈김밥’은 크림치즈와 체다치즈의 깊은 풍미를 채소가 감싸 부드러운 식감을 자랑하며 △‘그린허브치킨김밥’은 담백한 닭가슴살에 향긋한 바질의 풍미를 더해 고단백 식단을 선호하는 소비자를 겨냥했다.

브랜드 관계자는 “가볍고 균형 잡힌 식사를 선호하는 트렌드를 반영해 채소와 메인 속재료 중심으로 구성한 김밥 라인을 기획했다”라며 “앞으로도 김밥의 틀을 확장한 새로운 메뉴를 지속적으로 개발해 나갈 계획”이라고 전했다.

그린김밥 시리즈는 60개 매장에 선출시 되며 순차적으로 판매 매장을 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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