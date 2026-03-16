모델 유연서, 럭셔리 스타일링 화보 공개

사진=뮤즈 오디세이

뮤즈 오디세이는 최근 프로필 공개로 활동 시작을 알린 모델 유연서가 이전과는 완전히 다른 분위기의 화보를 공개했다고 16일 밝혔다.

앞서 절제된 분위기의 프로필로 주목받았다면 이번 촬영에서는 화려한 스타일링으로 또 다른 매력을 드러냈다.

특히 볼드한 액세서리와 감각적인 스타일링이 어우러지며 한층 더 고급스러운 이미지를 완성했다. 럭셔리 브랜드 Chanel 액세서리를 레이어드한 스타일링은 클래식하면서도 현대적인 분위기를 동시에 연출했다.

촬영 현장에서는 “전날 공개된 프로필과는 완전히 다른 에너지를 보여줬다”는 반응이 이어졌다. 절제된 이미지와 화려한 스타일을 모두 소화하는 폭넓은 표현력이 인상적이었다는 평가다.

사진=뮤즈 오디세이

유연서는 이번 촬영에 대해 “다양한 분위기를 보여드리고 싶었다”며 “앞으로도 패션과 뷰티, 여러 영역에서 새로운 모습을 보여드리고 싶다”고 전했다.

뮤즈 오디세이 소속사 황지효 대표는 “하나의 이미지에 머무르기보다 다양한 스타일을 자연스럽게 소화하는 모델로 활동을 확장해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@segye.com

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