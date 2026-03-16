이프아이, 4월 컴백 확정…차세대 K-팝 주자 귀환

걸그룹 ifeye(이프아이)가 오는 4월 컴백을 확정하며 가요계 화려한 복귀를 예고했다.

ifeye(이프아이)는 4월 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 돌입, 본격적인 활동 재개를 알린다. 지난해 두 차례의 활동 이후 잠시 숨 고르기에 들어갔던 이들은 공백기를 전략적인 재정비의 시간으로 활용하며 다음 도약을 위한 기반을 다져왔다.

그동안 ifeye(이프아이)는 멤버들의 컨디션 관리와 팀의 장기적인 성장 방향을 점검하는 데 집중해왔다. 단순한 휴식에 그치지 않고 음악적 역량과 퍼포먼스 완성도를 끌어올리는 과정에 공을 들이며 팀의 경쟁력을 차근차근 강화했다.

글로벌 행보도 병행했다. 지난 2월 타이베이에서 팬 사인회와 첫 해외 팬 콘서트 ‘Blooming Valentine’을 개최해 현지 팬들과 가까이 호흡하며 무대 장악력을 입증했다. 앞서 중국 상하이에서 데뷔 이후 첫 해외 팬 사인회를 진행하며 글로벌 팬들과의 접점을 꾸준히 넓혀왔다.

음악 외 분야에서도 존재감을 드러냈다. 멤버 카시아는 ‘2026 F/W 서울패션위크’ 런웨이에 올라 모델로 활약하며 패션계의 주목을 받았다. 지난해에 이어 두 번째 런웨이 참여로, 음악과 패션을 넘나드는 다채로운 활동을 보여줬다.

또한 영국 음악 전문 매거진 NME가 발표한 ‘2026 에센셜 이머징 아티스트 100(The NME 100: Essential Emerging Artists for 2026)’에 이름을 올리며 글로벌 음악 신에서 떠오르는 신예로 주목받았다. 세계 음악 평론가와 저널리스트들이 선정하는 리스트에 포함되며 차세대 K-POP 주자로서 가능성을 인정받은 셈이다.

지난해 4월 데뷔 앨범 ‘ERLU BLUE’로 가요계에 혜성처럼 등장한 ifeye(이프아이)는 이후 두 번째 미니앨범 ‘물결 ‘낭’ Pt.2 sweet tang’을 통해 빠르게 존재감을 확장하며 ‘5세대 핫루키’로 자리매김했다.

지난 9일 청순 매력이 돋보이는 새 프로필을 공개하며 이목을 집중시킨 ifeye(이프아이)가 공백기를 통해 체력과 팀워크, 음악적 방향성을 차곡차곡 다져온 만큼 이번 컴백을 통해 어떤 새로운 음악과 퍼포먼스를 선보일지 기대가 고조된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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