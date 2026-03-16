‘日 대세 밴드’ 즛토마요, 단독 내한 콘서트…독보적 화력 입증

사진제공 = 리벳(LIVET) / YOSUKE TORII

일본 프로젝트 밴드 즛토마요(ZUTOMAYO)가 단독 내한 콘서트를 성료했다.

즛토마요는 지난 14일과 15일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 ‘ZUTOMAYO INTENSE II 「坐·ZOMBIE CRAB LABO」 in Seoul(즛토마요 인텐스 투 「좌·좀비 크랩 라보」 인 서울)’을 개최하고 국내 팬들과 다시 만났다.

이번 공연은 지난 2024년 첫 내한 당시보다 규모를 대폭 확대하여 기대를 모았으며, 하루 6,000명 동원 규모임에도 티켓 예매 오픈과 동시에 전 회차 매진을 기록했다. 이에 즛토마요는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 시야 제한석까지 추가로 오픈하며 국내 리스너들의 폭발적인 관심을 재확인시켰다.

공연의 시작을 알리는 오프닝 곡부터 강렬한 몰입감을 선사한 즛토마요는 그동안의 음악 여정을 총망라한 세트리스트로 러닝타임을 빈틈없이 채웠다. 여기에 오는 3월 25일 발매 예정인 네 번째 정규 앨범 ‘형조토(形藻土)’의 수록곡을 해외 최초로 공개하며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

이러한 치밀한 구성에 더해진 실험적인 밴드 사운드와 보컬 아카네(ACAね)의 흔들림 없는 가창력은 즛토마요만의 독자적인 세계관을 완벽하게 구현해내며 관객들을 매료시켰다.

공연 후반부에는 화려한 비트와 에너지가 넘치는 곡들이 이어졌고, 관객들은 뜨거운 환호로 화답했다. 마지막 순간까지 완벽한 몰입감을 선사한 즛토마요는 팬들에게 잊지 못할 여운을 남기며 공연의 대단원을 장식했다.

아시아를 포함한 글로벌 11개 도시를 순회하며 자신들만의 확고한 음악 세계를 구축해 나가고 있는 즛토마요. 성공적으로 한국 공연을 마친 이들은 이후 일본 후쿠오카 공연을 통해 열기를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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