‘1라운드 좋았는데…’ UFC 유수영, 한국계 스미스 상대로 쓰라린 첫 패배

사진=UFC 제공

‘유짓수’ 유수영이 서브미션에 걸려 UFC 첫 패배를 맛봤다.

유수영은 지난 15일 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 바셰호스’ 언더카드에서 일라이자 스미스(미국)에게 2라운드 1분4초 리어네이키드 초크에 걸려 항복했다.

UFC 2연승 뒤 첫 패다. 이날 종합격투기(MMA) 커리어 첫 서브미션 패배이기도 하다. 유수영은 주짓수 블랙벨트로 ‘유짓수’라는 별명도 보유 중이다. 통산 전적은 16승4패2무효가 됐다.

1라운드 그래플링 싸움에서 앞섰지만, 끝내 역전패했다. 유수영은 1라운드 스미스를 네 차례 테이크다운하며 유리한 포지션에서 2분42초 컨트롤했다. 테이크다운 시도 시 스미스의 날카로운 카운터 니킥과 어퍼컷이 나왔지만 큰 타격은 입지 않았다. 저지 세 명은 모두 1라운드를 유수영의 1점차 승리로 채점했다.

사진=UFC 제공

2라운드에 결국 스미스의 어퍼컷이 불을 내뿜었다. 유수영은 스미스에게 테이크다운을 시도했으나 막혀 클린치에서 교착 상태가 일어났다. 이때 스미스에게 짧은 오른손 어퍼컷과 왼손 훅 연타를 맞은 후 밀려난 뒤 오른손 훅을 한 대 더 맞고 녹다운됐다. 후속 그라운드 앤 파운드 공격을 허용했고, 방어가 허술해진 틈을 노린 리어네이키드 초크에 걸려 탭을 쳤다.

스미스는 경기 후 인터뷰에서 “1라운드 후 ‘유수영이 가진 모든 걸 느껴봤다’고 생각하며 잊은 뒤 2라운드에 더 강력하게 나왔다”며 “흐름을 찾으면 원하는 걸 할 수 있단 걸 알고 있었다”고 소감을 밝혔다.

경기 후 기자회견 역시 “상대 유수영에게 존중을 바친다”며 자신의 한국 혈통의 의미에 대해 말했다. 왼쪽 어깨에 새긴 ‘나요미’란 딸의 한국 이름 문신에 대해서 설명했다.

스미스는 “한국 혈통을 갖고 있다. 외할머니와 외삼촌이 순수 한국인”이라고 밝혔다. 그러면서 “그들과 함께 할 날이 많지 않단 걸 알고 있기 때문에 내가 어디에 있든 한국 혈통을 대표하고 싶다”며 “우린 피로 연결돼 있고, 하나”라고 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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