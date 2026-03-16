누에라, 초동 '커리어 하이'→→MV 첫 1000만뷰…뜨거운 컴백 첫 주

그룹 누에라(NouerA)가 컴백 첫 주부터 강렬한 인상을 남겼다.

16일 누아엔터테인먼트에 따르면 누에라의 세 번째 미니 앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')가 한터차트 기준 24만 장의 초동 판매량(발매 후 첫 주의 기록)을 기록하며 전작 대비 '커리어 하이'를 달성, 누에라의 가파른 성장세를 입증했다.

누에라는 최근 'POP IT LIKE'를 발매하고 활발히 활동 중이다. 지난 12일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등의 음악 프로그램에서 타이틀곡 무대로 존재감을 빛냈다.

이번 활동에서 누에라는 자유분방한 스트리트 스타일링과 유니크한 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다. 뿐만 아니라 한층 성숙해진 무대 매너가 더해져 컴백 첫 주부터 완성도 높은 'POP IT LIKE' 무대를 선사했다.

'POP IT LIKE'는 데뷔부터 이어온 누에라의 '임무를 수행하는 에이전트' 서사를 새로운 방향으로 확장해 나가는 스핀오프 앨범이다. 글로벌 아티스트이자 프로듀서로 활동 중인 엑소 레이(LAY)가 총괄 프로듀싱을 맡아 누에라와 특별한 음악적 시너지를 완성했다.

타이틀곡 'POP IT LIKE'는 라이트한 힙합 기반의 밝고 경쾌한 리듬이 특징인 곡으로, 젊은 시절의 열정을 직관적으로 표현한 가사로 청춘 에너지를 전하고 있다. 안무는 유명 댄스 크루 위댐보이즈가 맡았고, 뮤직비디오는 여러 K팝 대표 아티스트들과 작업한 프로덕션 팀 SL8이 참여해 완성도를 높였다.

누에라의 색다른 매력을 고스란히 담은 타이틀곡 'POP IT LIKE'는 중국 숏폼 플랫폼 도우인 챌린지 차트, 엔터 차트, 메인 차트에 진입했으며, 뮤직비디오는 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 뜨거운 글로벌 인기를 입증하고 있다. 특히 이번 뮤직비디오 기록은 데뷔 후 처음으로 천만 뷰를 돌파했다는 점에서 의미를 더한다.

이 밖에도 'POP IT LIKE'에는 불확실한 미래 속 서로를 의지하며 꿈을 향해 나아간다는 메시지를 담은 'SILHOUETTE'('실루엣'), 90년대 힙합 정서를 누에라의 트렌디한 표현력으로 재해석한 'A-LIST'('에이리스트'), 함께 할 때 빛나는 젊음과 우정 그리고 앞으로 같이할 여정을 그린 WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 수록돼 앨범을 풍성하게 만들었다.

약 9개월 만에 컴백한 누에라는 다채로운 콘텐츠들을 선보이며 'POP IT LIKE' 활동을 이어갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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