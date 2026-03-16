전유진·안성훈→박서진 합류…‘K-트롯그랜드어워즈’ 1차 라인업

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)’의 1차 라인업에 전유진, 안성훈, 박서진 등 총 8명이 이름을 올려 화제가 되고 있다.

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈’는 팬틱스와 컨셉케이컴퍼니가 주최하고 MBC플러스가 주관하며 추후 MBC플러스 채널을 통해 시청자들을 찾아갈 예정이다. 또 지난 11일부터 공식 투표 플랫폼인 뮤빗, 셀럽챔프, 팬캐스트를 통해 자신이 응원하는 아티스트에게 직접 소중한 한 표를 행사하며 개시 직후부터 화력이 집중되며 10만 표에 육박하는 누적 투표수를 기록 중이다.

이번 1차 라인업에는 전 세대의 마음을 홀리는 압도적 감성의 국민 트롯 요정 ‘전유진’을 필두로 빈틈 없는 가창력으로 무대를 압도하는 극세사 보이스 ‘안성훈’, 화려한 장구 퍼포먼스와 감성 보컬의 완벽한 조화를 선보이는 장구의 신 ‘박서진’이 이름을 올렸다.

또한 파워풀한 가창력과 독보적인 무대 매너의 사이다 보컬 ‘마이진’, 트로트계의 미래를 밝히는 독보적인 기세의 천재 트롯 소녀 ‘빈예서’, 가요계의 정통 계보를 잇는 실력파 트롯 프린스 ‘양지원’, 화려한 퍼포먼스와 팔색조 매력을 겸비한 트롯 짐승남 ‘추혁진’, 그리고 깊고 진한 보이스로 심금을 울리는 실크 미성 ‘진욱’까지 가세해 역대급 무대를 예고했다.

주최 측은 “이번에 공개된 1차 라인업은 시작에 불과하며 대한민국 트로트계 현재 가장 뜨거운 사랑을 받는 최정상급 스타들이 포진된 2차 라인업은 상상 이상의 전율과 감동을 선사할 것”이라며 기대감을 높혔다.

역사적인 현장의 열기를 직접 느낄 수 있는 티켓 예매는 오는 17일(화) 오후 8시 티켓링크를 통해 단독 오픈 된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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