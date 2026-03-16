[사진='유인라디오' 시즌2 화면 캡처]

배우 유인나의 웹 예능 '유인라디오'가 시즌2 종료를 알렸다.

유인라디오는 배우 유인나의 이름에 라디오를 더한 합성어로, 유인나의 편안하고 섬세한 진행을 중심으로 하는 라디오 포맷의 웹 예능이다. 2024년 11월 첫 론칭한 유인라디오는 개편 후 2025년 10월부터 시즌2를 이어가며 선한 웹 예능의 선두 주자 자리를 견고히 해왔다.

유인나는 시즌2에서도 DJ이자 호스트로서 전무후무한 힐링 웹 예능을 완성한 히로인으로서 맹활약했다.

유인나의 달콤한 목소리와 긍정 에너지, 귀에 쏙쏙 박히는 발성과 전달력, 뛰어난 진행력은 구독자들의 눈과 귀를 호강하게 했으며, 게스트 맞춤 코너들은 그들만이 지닌 독보적인 매력을 한껏 끌어올렸다는 평을 얻었다.

유인나는 김고은, 화사, 장기용과 안은진, 장윤주, 앳하트, 폴킴, 구교환과 문가영, 에이핑크, 김성철, 권정열, 박해준, 고아성과 문상민, 지수와 서인국, 윤하(출연 순)와 '사랑인나', '만날 사람 인나' 코너를, 단독 혹은 고영배와 60분이 넘는 '수다인나' 라이브 코너를 이어가는 등 다수의 게스트와 완벽한 합을 뽐냈다.

유인나는 시즌2 마지막 회차 영상을 통해 “시즌1에 이어서 시즌2까지 한결같이 찾아와 주시고, 또 사랑으로 채워주신 우리 멈춘이와 움직이(구독자 애칭) 여러분, 그리고 함께 해주신 모든 게스트분께도 진심으로 감사드립니다. 그 마음 잊지 않고 다시 만나러 올게요. 잠시만 기다려 주세요”라는 인사를 건넸다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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