우리와 이즈칸, ‘세계 강아지의 날’ 맞아 신제품 4종 출시

우리와의 세계 강아지의 날 기념 신제품 4종 제품 사진. 우리와주식회사 제공

토종 펫푸드 전문기업 우리와의 펫푸드 브랜드 ‘이즈칸’이 세계 강아지의 날(3월 23일)을 맞아 신제품을 출시하고 네이버 단독 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 신제품 4종은 생애주기 맞춤 영양식 ‘독 어덜트 밸런스’와 ‘독 시니어 밸런스’, 건강 고민별 기능성 제품 ‘독 하이포알러제닉 솔루션’과 ‘독 웨이트 컨트롤 솔루션’이다.

독 어덜트 밸런스는 1세 이상 반려견을 위한 제품으로, 프리·프로·포스트바이오틱스를 적용한 3중 장 케어 설계를 통해 장 건강과 소화 환경 개선을 고려했다. 여기에 글루코사민과 콘드로이친을 배합해 관절 건강관리도 챙기며, 고품질 국산 닭고기로 기호성을 높였다.

하이포알러제닉 솔루션은 식이성 알레르기로 고생하는 반려견을 위한 제품으로, 저분자 가수분해 단백질을 주원료로 사용했다. 또한 필수 지방산이 풍부한 햄프씨드오일을 함유해 피부 건강을, 프로테아제를 더해 단백질 소화율 개선을 돕는다. 기존 제품 대비 신선육 함량을 높이고 기호성을 최대 400%까지 개선했으며, 지퍼백 패키지를 적용해 보관 편의성과 제품 신선도를 강화했다.

이번 신제품은 네이버에서 선출시되며 특별 프로모션도 진행된다. 반려견이 사료를 미리 체험해볼 수 있는 ‘7데이즈(7DAYS)’ 사전 체험딜이다. 일주일 체험용 제품이며 반려견의 건강 상태와 사료 반응을 기록할 수 있는 체크리스트를 함께 제공한다.

이번 프로모션은 네이버 이리온몰 스마트스토어에서 진행된다. 이날 24시간 동안 신상위크 사전 체험딜을 통해 7DAYS 제품을 770원에 무료배송한다. 23일부터는 이즈칸 네이버 신상위크를 통해 7DAYS 제품 50% 체험딜과 신제품 구매 고객 대상 사은품 증정, 리뷰 포인트 적립 등 혜택을 마련했다.

우리와 관계자는 “반려동물의 평생 건강 루틴을 채우는 브랜드 이즈칸이 생애주기와 건강 고민을 고려한 제품 라인업을 한층 강화했다”며 “앞으로도 반려동물의 건강 니즈에 맞춘 다양한 제품을 제공할 것”이라고 말했다.

한편 이즈칸 전 제품은 충북 음성에 위치한 우리와 펫푸드 키친에서 생산된다. 식품 수준의 위생 관리 시스템과 품질 관리 체계를 갖춘 펫푸드 생산 시설로, 원료 입고부터 생산·포장까지 전 공정을 체계적으로 관리하며 HACCP 및 유기농 생산 인증, 검역시설 인증을 통해 품질 안정성을 확보하고 있다.

반려묘 라인업도 확대할 계획인 이즈칸은 다음달 1일 캣 신제품을 출시 예정이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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