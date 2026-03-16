데브시스터즈, 온라인 쇼케이스 ‘데브나우 2026’ 오는 20일 공개…쿠키런의 무한한 확장 제시한다

이미지=데브시스터즈 제공

데브시스터즈㈜(대표 조길현)가 오는 20일 온라인 쇼케이스 ‘데브나우(DevNow) 2026’을 통해, 쿠키런 IP 중심으로 새롭게 준비 중인 다양한 계획들을 공개한다고 16일 밝혔다.

데브나우는 데브시스터즈와 쿠키런을 사랑하는 전 세계 이용자들에게 자사의 새로운 제품과 콘텐츠, IP 소식을 가장 먼저 전하는 소통의 자리로, 2022년 이후 4년 만에 두 번째 막을 올린다.

이번 데브나우 2026의 부제는 ‘CookieRun: The Future and Beyond’로, 쿠키런을 기반으로 게임과 문화, 글로벌로 뻗어나가며 무한한 확장에 도전하는 데브시스터즈의 의지를 담았다. 라이브 게임부터 개발 중인 신작, IP의 문화적 행보까지 분야별 소식을 종합적으로 선보이며, 최근 발표한 2026년 회사 키워드인 ‘확장과 진화’의 실질적인 청사진을 제시할 전망이다.

먼저 쿠키런: 킹덤부터 쿠키런: 오븐브레이크, 쿠키런: 모험의 탑, 쿠키런: 마녀의 성, 쿠키런 클래식까지 기존 서비스 중인 라이브 게임들의 핵심 업데이트 계획을 공개한다. 각 게임의 개발진이 직접 출연해 유저들이 기대하는 앞으로의 콘텐츠를 미리 공유하며, 올해 한층 더 확장될 쿠키런의 세계관과 플레이 경험을 예고한다.

차세대 쿠키런 라인업에 대한 상세 소식도 베일을 벗는다. 오는 26일 정식 출시를 앞둔 쿠키런: 오븐스매시는 이번 쇼케이스의 하이라이트다. 세부 게임 소개 및 개발 비하인드를 전하는 동시에, 쿠키런만의 독창적인 컨셉이 녹아있는 신규 모드 플레이 영상을 선보이며 출시 직전 유저 기대감을 끌어올릴 계획이다.

이와 더불어 아직 실제 모습이 오픈된 적 없는 프로젝트 CC와 프로젝트 N도 이번 데브나우 2026에서 확정된 게임 타이틀을 처음으로 공개한다. 여기에 두 프로젝트의 탄생 배경과 특징을 소개하는 것은 물론, 실제 개발 중인 인게임 화면과 영상까지 최초 공개하며 신규 장르·플랫폼에 대한 도전을 가시화한다.

쿠키런을 보다 다채롭게 만날 수 있는 새로운 문화 확장 계획도 발표한다. 현실 체험형 이벤트부터 F&B(식음료), 엔터테인먼트, TCG(트레이딩 카드 게임), AR 프로젝트 등 다각적인 행보를 제시하며, 오랜 시간 유저들의 일상에서 함께 호흡하는 IP로서 영역을 넓히고 있는 쿠키런의 미래를 그려낼 예정이다.

데브나우 2026은 오는 20일 오전 10시부터 데브시스터즈 공식 유튜브를 통해 송출된다. 글로벌 팬들을 위해 한국어·영어·대만어·일본어·태국어 등 총 5개 언어 자막을 지원하며, 인게임 쿠폰 선물은 물론 아이폰 17 프로 및 갤럭시 Z 플립 7 등 추첨을 통한 실물 경품을 증정하는 다양한 시청 이벤트도 마련된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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