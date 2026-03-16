휘브(WHIB), 데뷔 첫 단독 콘서트 성료! 일본→미주 13개 도시 달군

보이그룹 휘브(WHIB)가 서울에서 데뷔 첫 단독 콘서트 투어의 포문을 열었다.

휘브(김준민, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 원준)는 지난 14일과 15일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 첫 번째 단독 콘서트 ‘GO UP : Our era (고 업 : 아워 에라)’를 성황리에 개최했다.

‘GO UP : Our era’는 휘브가 데뷔 2년 4개월여 만에 처음 선보인 단독 콘서트다. 공연명에는 더 높은 곳을 향해 나아가며 우리만의 시대를 시작하겠다는 의미가 담겼다. 이런 포부에 걸맞게 휘브는 연습량을 가늠케 하는 완성도 높은 무대로 한층 업그레이드된 시너지를 증명했다. 팬들은 휘브의 팀명을 상징하는 화이트 앤 블랙으로 드레스 코드를 맞춰 더욱 잊지 못할 추억을 만들었다.

특히 휘브는 올해 1월 발매한 미니 1집 ‘ROCK THE NATION (락 더 네이션)’의 전체 트랙은 물론 기존 대표곡까지 아우르는 풍성한 무대로 객석을 들끓게 했다. ‘WHO’S THE NEXT (후즈 더 넥스트)’로 열기를 점화한 후 ‘BANG OUT (뱅 아웃)’, ‘DIZZY (디지)’, ‘ROCK THE NATION’, ‘ELEVATE (엘리베이트)’ 등으로 폭발적인 기세의 퍼포먼스를 이어갔다.

이번 공연에서 최초로 공개된 무대는 휘브의 육각형 능력치와 다재다능한 매력을 확인하게 했다. 휘브는 안무를 새롭게 준비한 ‘DDANG (땡)’, 팬덤 AnD(앤드)에게 전하는 약속을 담은 ‘NO SHINE (노 샤인)’으로 감동을 선사했다. 여기에 막내 원준의 DJ 퍼포먼스와 김준민·유건·재하의 ‘Freak It (프리크 잇)’, 하승·이정·진범·원준의 ‘One Thing (원 띵)’ 등 유닛 무대가 더해져 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

공연을 마치며 휘브는 “남은 2026년에도 앤드에게 더 멋진 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다. 여러분이 응원해 주시는 만큼 저희는 항상 더 멋진 무대로 돌아오겠다. 오늘 가장 소중한 시간을 함께 만들어 주셔서 감사하다”라는 소감을 남겼다.

서울에서 신호탄을 울린 휘브의 2026 콘서트 투어 ‘GO UP : Our era’는 오는 4월과 5월 오사카, 요코하마, 뉴욕, 샬럿, 애틀랜타, 내슈빌, 시카고, 캔자스시티, 댈러스, 덴버, 솔트레이크시티, 템피, 로스앤젤레스 등 일본과 미주 13개 주요 도시에서 이어진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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