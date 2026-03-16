‘무명전설’ 3주 연속 시청률 1위…전세대 사로잡은 매력

MBN 초대형 오디션 프로그램 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’이 3주 연속 시청률 상승세를 이어가는 가운데, 4회에서는 치열한 경쟁 끝 결정된 ‘무명 TOP5’를 공개하며 본격적인 서열 전쟁에 돌입한다. 여기에 대국민 투표 ‘국민의 선택’까지 시작되며 판도가 더욱 뜨거워질 전망이다.

지난 11일 방송된 ‘무명전설’ 3회는 수요일 예능 시청률 1위를 기록하며 3주 연속 정상을 지켰다. 방송 다음 날인 12일 웨이브 ‘오늘의 TOP20’ 2위에 올랐고, 13일 기준 넷플릭스 대한민국 ‘TOP10 시리즈’ 7위, 웨이브 ‘오늘의 TOP20’ 3위, 티빙 ‘오늘의 티빙 TOP20’ 14위를 기록했다. 같은 날 포털 사이트 ‘다음(Daum)’ TV 프로그램 검색어 1위에도 오르며 관심을 모았다.

‘무명선발전’이 치러진 첫 방송부터 뉴페이스들의 등장과 참신한 대결 구도로 화제를 모은 ‘무명전설’은 수요일 예능 시청률 1위로 출발하며 강한 존재감을 드러냈다. 인지도에 따라 층수가 나뉘는 서열 구조와 계급 경쟁이 흥미를 자극한 가운데, ‘유명선발전’이 펼쳐진 3회 역시 방송 이후 3주 연속 OTT 순위권을 유지하며 트롯 팬층을 넘어 젊은 세대까지 시청층을 넓혀가고 있다.

전 연령층의 관심을 반영하듯 SNS 반응 역시 뜨겁다. MBN 측에 따르면 ‘무명전설’ 관련 콘텐츠는 공식 SNS 채널을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 공식 인스타그램 영상 조회수 1223만 2251회, 유튜브 채널 4019만 6374회, 틱톡 736만 680회를 기록하며 누적 조회수(3월 15일 오후 6시 기준)는 약 5978만 9305회를 넘어섰다. 방송 클립과 참가자 무대 영상이 잇따라 확산되며 프로그램을 향한 관심이 온라인에서도 이어지고 있는 분위기다.

이 같은 관심에서 오는 18일 방송되는 4회부터는 서열 전쟁의 판을 흔들 시청자 참여가 본격적으로 시작된다. ‘무명전설’은 이날 방송 시작 이후 네이버를 통한 대국민 투표인 ‘국민의 선택’을 진행한다. 시청자들은 네이버 검색창에 ‘무명전설’을 검색한 뒤 투표에 참여할 수 있으며 하루 한 번, 최대 7명의 도전자에게 투표할 수 있다. 시청자 투표가 본격적으로 반영되면서 도전자들의 운명을 가를 새로운 변수로 떠오를 전망이다.

또한 4회에서는 치열한 경쟁 끝에 결정된 ‘무명선발전’ 결과가 본격적으로 공개된다. 16일 선공개 영상을 통해 ‘무명 TOP5’ 일부가 먼저 공개된 가운데, 5위에는 어린 나이에도 깊은 감성을 담은 무대로 강한 인상을 남긴 트롯 신동 김태웅이, 4위에는 생애 첫 경연 무대부터 탄탄한 가창력과 훈훈한 비주얼로 주목받은 소방 안전 점검원 출신 이대환이 이름을 올렸다. 베일에 싸인 ‘무명 TOP3’의 주인공은 누구일지 관심이 모이는 가운데, 지난 방송에서 결과가 공개되지 않았던 ‘유명선발전’ 마지막 합격자 역시 이날 방송에서 밝혀질 예정이다.

예선전 결과 공개와 대국민 투표 시작으로 한층 뜨거워질 ‘무명전설’ 4회는 오는 18일 오후 9시 40분 MBN에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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