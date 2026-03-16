레드벨벳 아이린, 정규 1집에 담은 ‘긍정’ 바이브

레드벨벳 아이린(에스엠엔터테인먼트 소속)이 타이틀곡 ‘Biggest Fan’(비기스트 팬)으로 기분 좋은 에너지를 선사한다.

아이린 정규 1집 ‘Biggest Fan’은 동명의 타이틀곡을 포함해 다양한 분위기의 총 10곡으로 구성되어 있으며, 3월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개된다.

타이틀곡 ‘Biggest Fan’은 경쾌한 그루브가 돋보이는 베이스에 여유로운 내레이션 랩과 중독성 있는 챈트 라인이 어우러진 팝 댄스곡으로, 자신이 깨달은 소중한 가치를 바탕으로 팬들에게 긍정적인 영향을 전하고자 하는 진솔한 메시지를 담았다.

더불어 아이린은 이번 곡을 통해 자신의 팬임을 마음껏 표현해도 좋다는 당찬 태도를 유쾌하게 그려냈으며, 나아가 서로가 서로에게 팬이 되어주는 의미도 더해 곡의 특별함을 배가시킨다.

또한 오늘(16일) 0시 레드벨벳 공식 SNS 채널에는 첫 번째 티저 이미지와 무드 클립이 오픈, 누르기만 하면 완벽한 상태로 만들어준다는 가상의 스위치 광고 모델로 나선 아이린의 ‘무결점’ 비주얼이 다채롭게 담겨있어 새 앨범을 향한 기대감을 고조시켰다.

한편, 아이린 정규 1집 ‘Biggest Fan’은 3월 30일 음반으로도 발매되며, 현재 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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