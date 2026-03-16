그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 제로(0)에서 시작해 원(1)으로 완성된 찬란한 서사의 정점을 '완결콘'으로 장식했다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 13~15일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최했다.

이번 앙코르 콘서트는 오프라인 공연 외에도 국내 전국 주요 극장과 일본 127개 관에서 라이뷰 뷰잉으로 동시 상영됐으며, 엠넷플러스를 통한 스트리밍도 진행돼 전 세계 팬들과 밀접히 호흡했다.

이날 제로베이스원은 공연 타이틀에 걸맞게, 지금의 아홉 멤버를 있게 한 모든 순간을 총 4개 파트로 집약해 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 쌓아올린 지난 2년 6개월간의 여정을 되짚었다.

먼저, 제로베이스원은 Mnet '보이즈 플래닛'의 시그널송 '난 빛나 (Here I Am)'로 파트 1의 포문을 열었다. '테이크 마이 핸드(Take My Hand)', '가시 (CRUSH)', '스웨트(SWEAT)', '킬 더 로미오(KILL THE ROMEO)'가 이어지기까지, 청량과 파워풀함을 오가는 제로베이스원표 군무로 현장의 열기를 더했다.

파트 2는 제로베이스원이 제로즈에게 전하는 메시지가 담긴 무대들로 구성됐다. 팬들을 위한 헌정송 '로지스(ROSES)'를 필두로 '굿 소 배드(GOOD SO BAD)', '필 더 팝(Feel the POP)'으로 긍정 에너지를 선사했다. 제로베이스원은 유닛곡 '아웃 오브 러브(Out of Love, 김지웅·장하오·김규빈)', '스텝 백(Step Back, 리키·박건욱·한유진)', '크루얼(Cruel, 성한빈·석매튜·김태래)을 꾸미며 각기 다른 매력의 향연을 펼쳤다.

파트 3는 제로베이스원의 더욱 깊어진 음악적 스펙트럼을 보여줬다. '닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)', '러브식 게임(Lovesick Game)', '데빌 게임(Devil Game)'으로 치명적인 퍼포먼스를 선사한 데 이어 '멜팅 포인트(MELTING POINT)', '나우 오어 네버(NOW OR NEVER)', '유라유라(YURA YURA')로는 돌출 무대를 누비며 팬들과 가까이서 호흡하는 시간을 가졌다. 특히, 제로베이스원은 그룹의 정체성을 담은 '러브포칼립스(LOVEPOCALYPSE)'를 최초 공개해 의미를 더했다. 서로를 지탱해 온 멤버들의 감정을 대변하는 곡으로, 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

마지막을 장식한 파트 4에서 제로베이스원은 '블루(BLUE)', '인 블룸(In Bloom)', '낫 얼론(Not Alone)', '러닝 투 퓨처(Running to future)'로 감동의 순간을 내달렸다. 아홉 멤버의 오롯한 진심은 공연장을 푸른빛으로 물들이며 깊은 여운과 울림을 선사했다.

앙코르 콘서트를 마치면서 제로베이스원은 "저희를 하나로 이어준 제로즈에게 감사드린다. 제로베이스원으로서 이 자리까지 올 수 있었던 건 모두 멤버들과 제로즈 덕분이다. 팬분들께 받은 사랑 꼭 보답하겠다. 앞으로도 우리가 함께한 이 찬란한 순간은 계속될 것이다"라고 벅찬 소감을 전했다.

이처럼 제로베이스원은 일본(3만 6천)과 한국(3만)에서 차례로 진행된 앙코르 콘서트를 포함, 2025 월드투어 '히어 앤 나우'를 통해 약 21만 6천 관객을 동원하며 두 번째 월드투어의 대장정을 마무리했다. 특히, 서울 앙코르 콘서트는 시야제한석까지 3회차 전석 매진되며 제로베이스원의 뜨거운 글로벌 인기를 또 한 번 입증, '글로벌 톱티어'로서의 위상을 실감케 했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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