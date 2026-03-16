“끝끝내 받아들인다? 판타지 같아”…‘은중과 상연’의 감동, 대본집으로

카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중, 이하 카카오엔터)가 제작한 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’이 또 한번 시리즈의 여운을 전한다.

‘은중과 상연’의 대본집 세트(지은이 송혜진, 출판사 스튜디오오드리)가 16일 정식 출간돼 주요 온오프라인 서점에서 만날 수 있다. 총 3권으로 구성되었으며, 시리즈 속 캐릭터들의 모든 이야기와 감정을 두드리는 아름다운 대사들이 원문 그대로 촘촘히 담겨, 작품과는 또다른 감동을 전할 계획이다.

‘은중과 상연’(연출 조영민, 극본 송혜진, 제작 카카오엔터테인먼트)은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담은 작품이다. 두 친구가 서로를 향해 가진 관심과 우정, 애증, 연민, 질투, 선망 등 복잡하고 미묘한 감정을 느끼며 변화해가는 과정을 입체적으로 그려내 깊은 울림과 감동을 선사했다. 특히 은중과 상연의 관계와 삶 자체에 자연스레 공감하고 빠져들게 하는, 강렬한 몰입감을 선사하는 스토리에 찬사가 쏟아지며 많은 시청자들의 ‘인생작’으로 손꼽힐 정도로 현재까지도 많은 사랑을 받고 있다. 자극적인 소재 없이도 국경을 넘어, 모든 세대를 아우르며 진한 감동과 잔잔한 힐링을 선사한 이 작품은 넷플릭스 글로벌 TOP10 시리즈(비영어) 부문 5위에 올랐으며(25/9/15~21, 넷플릭스 투둠 기준), 송혜진 작가는 제38회 한국방송작가상 드라마 부문을 수상했다.

특히 이번 대본집에는 시리즈에 대한 소감과 소회를 담은 작가 노트를 비롯, 조영민 감독, 김고은, 박지현, 김건우 등 배우들의 미공개 인터뷰를 담은 100페이지 분량의 비하인드 북도 포함돼 의미를 더한다. “대본집 덕에 현장의 손길을 조금 더 많은 분들이 느낄 수 있게 되어 홀가분한 기쁨을 느낀다"는 송혜진 작가는 작가 노트에 대본 집필 계기, 마음이 가는 장면부터 ‘상연의 건물이 누구에게 상속되었는지’ 등 시리즈 이면의 이야기도 세세하게 담았다고. 또 “말들의 흐름이 훨씬 더 깊은 울림을 주도록 현장에서 감독님과 배우분들이 대사를 많이 정리하셨다”며 김고은이 은중의 대사를 세심하게 수정했던 비하인드도 전해 호기심을 자극한다.

이어 감독과 배우들도 촬영 비화와 각 캐릭터를 가장 잘 드러내는 대사, 장면 등 다채로운 답변을 대본집에 담았다. 특히 은중, 상연의 특별한 우정을 직접 연기한 김고은, 박지현은 "온전하게 그 사람을, 친구를 끝끝내 받아들인다는 것이 다소 판타지 같다는 생각을 했고, 나도 은중이 같은 사람이 되었으면 좋겠다고 생각했다" “상연에게 의지를 가지고 그의 마음을 헤아려 준 은중은 가족보다도, 연인보다도 더 큰 의미를 지닌 존재였을 것 같다”며 애정을 듬뿍 표현했다. 여기에 어린 시절 은중의 일기와 편지, 대학 시절 상연의 일기 등 촬영 소품으로 사용됐던 다양한 글까지 담겨 작품에 푹 빠졌던 팬들에게 소중한 선물이 될 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]