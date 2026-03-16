패럴림픽 차기 개최지는 프랑스 알프스 [SW포토]

15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 폐막식에서 차기 개최지인 프랑스기가 게양되고 있다. 코르티나(이탈리아)=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.16.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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입력 : 2026-03-16 08:16:11 수정 : 2026-03-16 08:16:10
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15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 폐막식에서 차기 개최지인 프랑스기가 게양되고 있다. 코르티나(이탈리아)=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.16.
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