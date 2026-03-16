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[SW포토] 패럴림픽 화려한 폐막식 공연

입력 : 2026-03-16 06:00:40 수정 : 2026-03-16 06:00:39

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15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 폐막식에서 폐막공연을 하고 있다. 2026.03.16. 코르티나=사진공동취재단
15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 폐막식에서 폐막공연을 하고 있다. 2026.03.16. 코르티나=사진공동취재단

 

 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노 코르티나 패럴림픽 폐막식에서 폐막공연을 하고 있다. 코르티나(이탈리아)=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com 2026.03.16.

 



김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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