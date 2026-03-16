지난주 첫방송 ‘DOG한 잔소리’… 하이독, 맞춤 펫푸드 지원

수의사 고요의 DOG한 잔소리 로고. 하이독 제공

화식 펫푸드 업체 하이독이 경기·인천 권역 방송인 경인TV OBS 매거진톡톡의 신규코너 ‘수의사 고요의 DOG한 잔소리’를 공동 기획하고 제작을 지원한다고 16일 밝혔다. 앞서 하이독은 지난해 9월 OBS와 업무협약을 체결했다.

OBS 매거진 톡톡은 매주 금요일 오후 6시 40분 방송되는 경인TV의 대표 프로그램이며, 이번 신규 코너는 10년차 수의사 고요와 리포터 김기환이 건강 고민이 있는 반려견의 집을 찾아가는 콘셉트다. 반려견의 생활환경 및 습관을 직접 점검하고 이를 바탕으로 맞춤 솔루션을 제안하며 실질적인 변화 과정을 담는다.

지난 13일 방영된 1화에서는 당뇨로 고생 중인 반려견 ‘초코’, 비만 및 피부염으로 고생 중인 15살 노견 ‘라라’를 위한 솔루션과 변화 과정이 전파를 탔다. 하이독은 초코와 라라의 집중관리를 위한 맞춤 제품을 지원했다.

하이독은 수의사와 영양사가 직접 연구개발하고 자체 국내 공장에서 제조해 판매하는 토종 화식 사료업체로, 반려견 처방식 브랜드 ‘케어브이’와 건강 컨설팅 서비스 ‘브이키트’가 유명하다.

조한울 하이독 대표는 “일시적 행동교정보다 지속가능한 변화를 통해 실질적으로 반려견과 보호자의 삶의 질을 개선하고 궁극적으로 반려견의 건강수명 증가를 돕는 콘텐츠가 되길 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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