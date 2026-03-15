김윤지가 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 결승선을 통과한 뒤 포즈를 취하고 있다. 사진=대한장애인체육회 제공

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한국 장애인스포츠 스타 김윤지(BDH파라스)가 활짝 웃었다. 첫 패럴림픽 무대에서 2관왕, 기쁨으로 가득 찼다.

김윤지는 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 58분23초3의 기록으로 이번 대회 2번째 금메달을 목에 걸었다.

그는 경기 뒤 “장거리가 처음이라 훈련한 대로, 훈련하듯이 탔다. 평창에서 50~60㎞까지도 타면서 장거리 훈련을 한 것이 많은 도움이 됐다”고 전했다.

김윤지가 실전에서 장거리인 20㎞를 달린 것은 이날 경기가 처음이었다. 이전까지 12.5㎞가 가장 긴 거리였다. 김윤지는 “금메달까지 딸 줄은 정말 몰랐다. 어안이 벙벙하고 신기하다”며 “훈련을 열심히 했고, 전략적으로 다가갔던 것이 장거리에서 끝까지 포기하지 않고 갈 수 있었던 원동력이 됐다”고 했다.

주변에서는 이미 5개 종목을 치른 김윤지가 한 번도 뛰어보지 않은 20㎞ 경기에 나서는 것을 만류했다. 자칫 부상 위험이 있을 수 있어서였다. 이날 날씨도 좋지 않았다. 새벽부터 눈과 비로 설질이 질퍽해져 체력 소모가 극심한 상황이었다. 하지만 김윤지는 안정적인 주행을 펼쳤다. ‘살아있는 전설’ 옥사나 마스터스(미국) 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제쳤다.

김윤지는 “이번 패럴림픽에서 20㎞는 꼭 뛰어보고 싶다는 생각을 했다. 마지막은 조금 편안한 마음으로 뛰려고 했다”며 “그런데 아침에 일어났더니 비가 내린다고 하더라”고 경기 전 상황을 떠올렸다.

김윤지는 마룬파이브의 ‘선데이 모닝(Sunday Morning)’을 떠올렸다. 김윤지는 “요일을 보니 일요일이더라. 선데이 모닝을 들은 것은 아니고 생각이 났다. ‘마침 딱 비가 오네’하면서 기분 좋게 경기장에 나왔다’며 ‘힘든 싸움이 될 것이라 생각했는데 오히려 날씨가 추워 눈에 안에서 언 것이 나에게 좋은 요소로 작용했다”고 강조했다.

그러면서 “장애 등급이 낮은 선수들에게는 잘 나가는 눈이 더 유리하다고 보고 있다. 안에 물이 한 번 고였다가 얼면 ‘반짝반짝’하면서 빙판처럼 된다. 매끄럽게 나가기에 좋은 요소로 작용한다”고 했다.

코칭스태프는 ‘조금이라도 아프면 그만둬도 된다’, ‘더 하려고도 하지 말고 그냥 풀리는대로 경기하라’고 당부했다. 김윤지는 “감독, 코치님의 말 때문에 레이스가 끝날 때까지 1위인 것을 모르고 있었다. 3바퀴째 돌 때까지 등수와 기록 차를 이야기해 주셨는데, 이후 이야기를 안 해주셨다”며 “페이스에 영향이 갈까 봐 전략적으로 안 알려주신 것 같다. 한 번 전광판을 봤는데 1위여서 ‘잘못 봤나’ 했다”고 돌아봤다. 김윤지는 “결승선에 들어오고 코치님들 반응이 이상하더라. 전광판을 보니 1위여서 너무 좋았다”고 전했다.

이번 대회에서만 메달 5개(금 2·은3)다. 역대 한국 올림픽과 패럴림픽을 합쳐 단일 대회 최다 메달 신기록이다. 그는 “메달 하나하나 무거운데 다 걸면 목이 아플 것 같다. 그래도 목을 튼튼하게 단련시켜서 괜찮다”며 기쁨을 감추지 못했다. 그러면서 “금메달을 딴 이후 은메달만 3개를 따 다음 패럴림픽 때 금메달을 노려보자 생각했는데 마지막 종목에서 따게 돼 감동이 배로 다가온다”고 했다.

“성공적인 데뷔라고 생각한다”고 자평한 그는 “노르딕 스키를 더 알리는 계기가 됐으면 좋겠다. 힘든 만큼 재미있고 뿌듯한 종목이다. 이루 말할 수 없는 성취감을 느낄 수 있는 종목”이라고 했다.

만족은 없다. 이번 대회 단거리에서 마스터스에 거푸 밀렸던 김윤지는 ‘육각형 선수’를 향해 계속 전진한다. 김윤지는 “운동선수는 만족하면 안 된다. 골고루 잘하는 선수가 되고 싶다. 차근차근 보완해 육각형 선수가 되고 싶다”고 목소리 높였다.

테세로(이탈리아)=공동취재단

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