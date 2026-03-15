김윤지, 58분23초3 기록으로 금빛 질주 완성...2관왕 달성 [SW포토]

김윤지가 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 경기에서 결승선을 통화하며 환호하고 있다. 사진=대한장애인체육회 제공

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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