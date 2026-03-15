“특별한 만찬에 초대합니다”… DKZ, 팬콘 ‘더 디너’ 개최

그룹 DKZ(디케이지)가 팬들을 위해 특별한 만찬을 준비했다.

DKZ는 오는 4월 11~12일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 팬콘서트 '2026 DKZ FAN-CON 'THE DINNER''(이하 'THE DINNER')를 개최한다.

'THE DINNER'는 DKZ가 지난해 10월 발매한 미니 3집 'TASTY'의 콘셉트를 확장한 팬콘서트로, 다섯 멤버의 다채로운 매력을 한데 모은 만찬 같은 공연을 예고한다. 팬들의 눈과 귀를 모두 사로잡을 무대는 물론 토크, 이벤트까지 다양한 코너들을 준비했다.

DKZ 공식 SNS를 통해 오늘(15일) 'THE DINNER'의 포스터도 공개됐다. DKZ는 공식 팬덤명 '동아리' 발표날인 3월 15일, 팬콘서트 개최 소식을 알렸다.

포스터 속 DKZ는 각기 다른 디테일의 슈트를 입고 등장해 눈길을 끈다. 성숙해진 분위기 속 치명적인 매력으로 DKZ가 이번 팬콘서트에서 보여줄 모습에 대한 기대감을 키웠다.

한편, DKZ의 팬콘서트 'THE DINNER'는 티켓링크를 통해 오는 16일 오후 8시부터 팬클럽 선예매를, 19일 오후 8시부터 일반 예매를 진행한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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