이 대통령 “문화계 지원, 몇몇이 중간서 해먹기도…밑바탕 튼튼하지 못해”

이재명 대통령이 15일 경남 창원시 창동예술촌 아트센터에서에서 열린 차와 함께 나누는 지역예술인과의 대화에서 발언하고 있다. [사진=뉴시스]

이재명 대통령은 문화예술계에 대한 정부 지원과 관련해 “어떤 경우에는 부정부패의 수단으로 전락하기도 하더라”라고 말했다.

이재명 대통령은 15일 경남 창원의 창동예술촌 아트센터에서 가진 지역 예술인들과의 간담회에서 “문화예술 분야는 안으로 들어갈수록 분야가 더 쪼개지다 보니 정책을 만들어도 (그 효과가 현장까지 전해지지 않고) 중간에서 멈추더라”라며 이같이 밝혔다. 이어 “문화예술의 특장점이 독창성과 창의성, 자유로움이다 보니 단결과 단합이 잘 안되는 면이 있다”고 진단했다.

그러면서 “어떤 경우에는 (정부 지원이) 부정부패의 수단으로 전락하기도 하더라”며 “제가 지방행정을 하면서 살펴보니 예를 들어 창작 분야에 대해 지원하면 (관련 단체의) 회장들 몇이 중간에서 다 해 먹어 버리더라”라고 지적했다.

이 대통령은 “지원 사업을 많이 해볼 생각이지만, 기존 시스템으로는 (정부 지원이) ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 될 수도 있다. 자칫 잘못하면 몇몇 사람만 배를 불려주는 결과가 되지 않을까 하는 우려도 있다”고 말했다.

아울러 “대한민국이 문화 강국으로 발돋움하고 있지만, 문화예술계의 바닥과 밑바탕은 그렇게 튼튼하지 못하다. 심하게 얘기하면 산소 부족으로 썩어가는 것 아니냐는 생각도 든다”며 “이번 기회에 (우려가 현실이 되지 않도록) 같이 노력하면 좋겠다”고 당부했다.

이 대통령은 “산업·복지 지원 정책은 요구가 아주 강하고, 통일된 메시지를 준다”며 “반면 문화예술 영역은 단결, 단합이 안 되는 측면도 있고 다종 갈래가 많아서 그렇다. 정말로 어렵다"고 했다.

이어 “이번 기회에 여러분도 같이 노력하면 좋을 것 같다”며 “어쨌든 문화강국 대한민국의 뿌리는 현장의, 일선의 잔뿌리 같은 여러 문화예술인의 노력이 있다고 생각한다”고 덧붙였다．

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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