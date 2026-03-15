패배에도 분명한 수확, 이영민 부천 감독 “더 나아갈 수 있는 자신감 얻어”

사진=한국프로축구연맹 제공

“얻은 게 많은 경기다.”

부천FC는 15일 부천종합운동장에서 끝난 하나은행 K리그1 2026 3라운드 울산HD와의 홈경기에서 1-2로 패배했다. 김민준이 선제골을 터뜨렸으나, 야고와 이동경에게 연속으로 득점을 허용했다. 지난 시즌부터 이어오던 13경기 무패 흐름이 깨지면서 승점 4에 머물렀다.

승격팀 부천은 올 시즌 초반부터 이변을 연출했다. ‘디펜딩 챔피언’ 전북 현대를 3-2로 꺾고, 우승후보로 꼽히는 대전하나시티즌과 1-1 무승부를 거뒀다. 울산을 만나 시즌 첫 패배를 맛보긴 했으나, 좌절은 없다.

이영민 부천 감독은 “이제까지 3경기를 했는데, 이긴 경기에서도 얻은 게 많았다. 오늘 경기는 가장 많이 얻은 경기”라며 “소극적으로 대응하다 보니 상대에게 찬스도 내주고 실점도 내줬다. 후반에는 우리가 자신 있게, 울산을 몰아붙이기도 했다. 이런 부분에서 우리가 더 나아갈 수 있는 자신감을 얻었을 것”이라고 말했다.

전반 초반 김종우가 부상으로 빠지면서 시나리오가 꼬이기도 했다. 일찌감치 교체 카드를 써야 했다. 이 감독은 “갑작스럽게 부상을 당했다. 주중 경기도 있고, 아쉽다. 일찍 교체를 하다 보니 우리가 구상했던 부분이 아닌 변수가 생겼다”면서도 “후반전에는 선수들이 주문한 것들을 더 자신 있게 했다. 득점도 한 번 더 만들어볼 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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