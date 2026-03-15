“이동경·야고, 더 시너지 낼 것” 김현석 울산 감독의 자신감과 농담 “야고, 땀에 젖어서 포옹 안 할까 했는데…”

사진=한국프로축구연맹 제공

“결국 안아줬다.”

울산 HD는 15일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 부천FC와의 원정경기에서 2-1로 승리했다. 2연승을 달리며 승점 6(2승)을 기록했다. 전반 선제골을 내줬지만, 이후 야고의 동점골, 후반 기회를 놓치지 않은 이동경의 페널티킥이 주요했다.

미소가 지어진다. 김현석 울산 감독은 “사전 인터뷰 때 자신감을 드러내긴 했지만, 사실 긴장감을 감추기 위해서였다. 나는 부천이랑 경기를 많이 해봐서 준비를 잘했다고 생각했는데, 선제 실점을 하니 역시 준비한 대로 경기는 흘러가지 않는다는 생각을 했다”면서도 “우리 선수들이 분발해서 동점골, 역전골까지 넣어줘서. 기세 좋은 부천을 꺾어 선수들에게 고맙게 생각한다”고 말했다.

이어 “100%는 아니지만, 경기를 이기고자 하는 의지와 공격적으로 상대를 무너뜨리는 패턴 플레이가 반격으로 이어졌다. 거기서 페널티킥과 득점이 나왔다”고 부연했다.

사진=한국프로축구연맹 제공

승리의 주역인 야고와 이동경에게 고마움을 전했다. 김 감독은 “전반 끝나고 야고를 안아줬다. 사실 옷이 젖어 있어 안아주고 싶지 않았지만, 안아주면서 잘했다고 격려했다. 사실 이동경에게는 조금 더 세밀하게 해줬으면 좋겠다는 주문을 했다. 결국 페널티킥을 만들어냈다”며 “야고가 페널티킥 1번이지만, 양보하길 바랐는데 야고가 흔쾌히 받아들이더라. 둘의 득점이 앞으로도 계속 좋은 시너지를 낼 것”이라고 기대했다.

승격팀의 돌풍을 잠재웠다. 부천은 전북 현대를 3-2로 꺾고, 우승후보로 꼽히는 대전하나시티즌과 1-1 무승부를 거둔 뒤 울산을 만났다. 김 감독은 지난 시즌 전남 드래곤즈, 2024시즌 충남아산을 이끌며 K리그2에서 부천과 맞붙은 경험이 많다. K리그1 부천은 다르다는 평가다.

김 감독은 “무게감이 상당히 있어진 것 같다. 몸집도 커진 것 같고. 선수들은 많이 안 바뀌었지만, 1부에서 이 정도 경기를 할 수 있어서 놀랐다. 이영민 부천 감독이 굉장히 잘 만들었다는 느낌도 받았다. 벤치 마킹할 것도 있는 것 같다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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