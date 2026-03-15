꽃보다 화사한 티파니, 레드 배경 압도하는 ‘고급진 섹시미’ [스타★샷]

플로럴 드레스를 입은 티파니의 미모가 돋보인다. 출처=티파니 인스타그램 계정

소녀시대 멤버 티파니가 사랑스럽고 생기 넘치는 모습으로 등장했다.

15일 티파니는 자신의 인스타그램 계정에 “roasted hazelnut princess cake perfection”라는 글과 함께 화사한 사진들을 올렸다. 화려하고 앤틱한 플로럴 미니 원피스는 다채로운 꽃무늬가 수놓아져 빈티지하면서도 고급스러운 느낌을 준다. 스퀘어넥 디자인이 목선과 쇄골 라인을 강조하며 볼륨감이 들어간 튤립 형태의 스커트는 발랄함을 더했다.

또한 심플한 링 귀걸이가 과하지 않은 포인트가 된다. 특히 다리가 더욱 길고 맵시 있어 보이는 블랙 스틸레토 힐이 돋보인다. 레드 네일 아트로 디테일까지 챙겨 우아하고 사랑스러운 분위기가 매력을 더한다.

플로럴 드레스를 입은 티파니의 미모가 돋보인다. 출처=티파니 인스타그램 계정

한편 티파니는 지난 13일 유튜브 채널 ‘JTBC Entertainment’에 업로드된 영상 ‘김풍의 네스프레소셜클럽 EP2’에 출연한 바 있다. 영상에서 티파니는 달콤한 피스타치오 디저트와 커피를 맛보며 배우 변요한과의 연애 비하인드를 공개했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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