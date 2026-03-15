여자 대학선발팀, 덴소컵서 일본에 0-9 대패… “낯선 환경서도 최선 다해”

사진=한국여자축구연맹 제공

한국여자축구연맹 대학선발팀이 일본에 대패했다.

고문희 감독이 이끈 한국은 15일 일본 나고야 가리야시 웨이브 스타디움 카리야에서 열린 제4회 덴소컵 한･일 여자대학축구정기전에서 전일본대학연합팀과의 경기에서 0-9로 대패했다.

4회째를 맞이하는 이번 대회는 한국과 일본 대학 여자축구의 우호 증진과 함께 젊은 선수들이 국제무대를 경험할 수 있는 중요한 기회로 마련됐다. 다만 경기 결과는 실망스러웠다. 한 골도 넣지 못한 채 격차를 실감해야 했다.

이날 경기 우수선수로는 김세빈(위덕대)과 야나기하라 사쿠라(일본)가 선정됐다. 고 감독은 “선수들이 낯선 환경에서도 자신 있게 뛰며 최선을 다했다. 이번 경험은 앞으로 한국 여자축구의 미래가 되는 우리 선수들의 성장에 큰 자산이 될 것이다”라고 밝혔다.

주장 김다현(고려대)은 “국제무대에서 처음 뛰다 보니 긴장도 컸지만, 일본 선수들과의 경기 속에서 많은 것을 배우고 느낄 수 있는 시간이었다. 동료들과 끝까지 서로를 믿고 뛰며 팀워크를 다진 만큼, 이번 경험을 바탕으로 한 단계 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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