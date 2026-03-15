‘닥터신’ 송지인, 첫 등장부터 강렬했다…딸 위해 ‘뇌 체인지’ 파격 제안

배우 송지인이 ‘닥터신’에서 파격적인 비주얼과 격이 다른 모성애 연기로 시청자들의 눈길을 단숨에 사로잡았다.

송지인은 지난 14일(토) 첫 방송된 TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한) / 연출 이승훈 / 제작 씬앤스튜디오, 티엠이그룹) 1회에서 모모(백서라 분)의 엄마이자 갤러리 대표 현란희 역으로 등장해 딸을 향한 절박한 모성애와 복잡한 욕망을 정교하게 그려내며 강렬한 존재감을 드러냈다.

‘닥터신’은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 그린 메디컬 스릴러다. 극 중 송지인은 풍성한 히피펌과 세련된 스타일링으로 공항에 첫 등장해 현란희 캐릭터의 강렬한 첫인상을 남겼다.

이날 현란희는 스쿠버다이빙 사고로 혼수상태에 빠진 딸 모모를 위해 자신의 삶까지 내놓는 극한의 모성애를 보여주며 극의 긴장감을 끌어올렸다. 그는 천재 뇌수술 권위자이자 모모의 남자친구인 신주신(정이찬 분)에게 ‘뇌 체인지’ 수술 대상자를 자신으로 하자는 파격적인 제안을 건네며 충격적인 전개를 예고했다. 딸의 고통을 차마 지켜볼 수 없는 엄마로서 스스로 수술대에 오르겠다고 나서는 선택은 절박한 모성의 심정을 드러내는 장면이었다.

송지인은 신주신을 향한 찰나의 시선과 미묘한 분위기만으로 욕망과 이성 사이에서 흔들리는 캐릭터의 심리를 밀도 있게 그려내며 몰입도를 높였다.

이처럼 송지인은 사랑하는 딸을 위해서라면 자신의 삶까지 내놓을 수 있는 모성애와 그 이면에 자리한 본능적 욕망까지 입체적으로 표현하며 강렬한 인상을 남겼다. 특히 ‘뇌 체인지’라는 충격적인 설정 속에서 현란희가 앞으로 어떤 선택과 변화를 맞이하게 될지 시청자들의 궁금증이 더욱 커지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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