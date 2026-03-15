‘찬란한 너의 계절에’ 이주연, 채종협 ‘기억의 1인치’ 풀어줄까

이주연이 채종협의 ‘기억의 1인치’를 풀어줄 핵심 인물로 떠올랐다.

이주연은 어제(14일) 방송된 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트) 7회에서 선우찬(채종협 분)의 새로운 기억 ‘1인치’와 연결된 주요 인물로 드러나며 시청자들의 궁금증을 증폭시켰다.

이주연은 극 중 보스턴 제네럴 병원 신경과 펠로우 차수진으로 분해 5회부터 본격 등장했다. 차수진은 7년 전 보스턴에서 송하란(이성경 분)의 전 연인 강혁찬(권도형 분)과 인연을 맺은 인물이다.

이날 방송에서 차수진은 선우찬이 ‘기억의 1인치’를 통해 맞춰가던 퍼즐의 핵심 인물로 드러났다. 선우찬의 기억 속에 남아 있던 팔찌 소리의 주인공이 차수진이었음이 밝혀지며 사건의 실마리를 쥔 인물로 부상한 것. 한편 보스턴에 있던 차수진이 한국으로 귀국하며 보스턴 사건의 새로운 국면을 예고했다.

이주연은 짧은 등장에도 불구하고 미스터리한 분위기로 극의 긴장감을 끌어올렸다. 특히 차수진의 귀국 이후 그녀의 행보가 보스턴 사건과 어떤 연관이 있을지 관심이 쏠리고 있다.

이주연은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아’, 드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’, ‘피라미드 게임’, ‘얼어죽을 연애따위’, ‘사생활’, ‘악의 꽃’, ‘SKY 캐슬’ 등에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 또한 예능 ‘골 때리는 그녀들’에서도 활약하며 다채로운 매력을 보여주고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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