드래곤포니, 컬투쇼 컴백…신곡+즉석 커버로 팬심 폭발

15일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) ‘두시탈출 컬투쇼’에서는 새 앨범 ‘RUN RUN RUN’으로 돌아온 밴드 드래곤포니가 출연했다.

드래곤포니는 타이틀곡 ‘아 마음대로 다 된다!’에 대해 “‘시작점을 지나 완전히 달려 나가 보겠다’는 포부를 담은 곡”이라고 소개하며 컴백 소감을 전했다.

1년 만에 컬투쇼를 찾은 드래곤포니는 그 사이 명실상부한 대세 밴드로 자리매김했다. ‘2025 부산국제록페스티벌’을 비롯해 울산, 전주, 인천 등 다양한 지역의 페스티벌 무대에 오르며 활발한 활동을 이어왔다. 또한 지난해 5월 열린 첫 번째 단독 콘서트 ‘Not Out’은 예매 오픈 2분 만에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다. 이어 대만 타이베이에서 열린 공연 역시 전석 매진을 기록하며 성황리에 마무리됐다.

“꼭 서보고 싶은 무대가 있냐”는 DJ 김태균의 질문에 멤버 고강훈은 “영국 웸블리 스타디움에서 단독 콘서트를 해보고 싶다”고 포부를 밝혀 눈길을 끌었다.

또한 드래곤포니는 걸그룹 노래 커버 영상으로 많은 사랑을 받은 바 있다. 안태규는 “챌린지로 시작했는데 반응이 좋아서 많이 하게 됐다”고 설명했다. 이어 엔믹스의 ‘Blue Valentine’ 한 소절을 즉석에서 선보이며 청취자들의 호응을 이끌어냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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