허니문 즐긴 몰디브 이번엔 아이와 함께

NH 컬렉션 몰디브 리티 전경. 해시컴퍼니

에메랄드를 녹인 듯한 비현실적인 바다 색, 맑은 물에서 바다거북·만타 가오리와 수영하고, 꿈결같은 자연을 만끽할 수 있는 곳.



이 모든 걸 충족하는 여행지는 단연 몰디브다. 몰디브는 신혼여행지라는 전형적인 이미지를 벗고 최근 새로운 가족 여행지로 급부상했다. 사실 한국에서 몰디브로 향하는 여정은 녹록지 않다.

직항편이 없어 경유가 필수인 데다가, 말레 공항에서도 수상비행기나 보트로 다시 갈아타야 목적지에 다다를 수 있어서다.

그럼에도 이런 수고로움을 기꺼이 감수하는 이유는 단 하나, 독보적인 경험과 프라이버시 때문이다. 섬 하나에 리조트 하나, 모든 지상낙원의 대명사로 꼽히는 몰디브는 ‘우리 가족만의 추억’을 쌓을 수 있는 최적의 목적지다. 다행히 장거리 비행에 부담을 느끼지 않는 아이는 수상비행기를 마치 어트랙션처럼 생각해 여정 자체를 즐기기도 한다.

10년 전 이곳에서 허니문을 즐겼던 부부들이 이제는 아이들의 손을 잡고 추억의 대물림을 위해 몰디브를 다시 찾고 있다.

몰디브 리조트들은 저마다의 방식으로 투숙객들을 환영한다. NH컬렉션 몰디브 리티 직원이 북을 치며 환영하고 있다. 정희원 기자

◆허니문에서 패밀리 휴양지로… 달라진 몰디브 여행



업계에 따르면 지난해 몰디브를 찾은 한국인 방문객은 3만 4600명 수준이다. 최근 신혼부부뿐 아니라 재방문 커플, 아이동반 휴양여행이 증가세를 보이고 있다는 게 업계의 설명이다. 과거 ‘평생에 한 번’을 지향했다면, 이제는 프리미엄 휴양지로 탈바꿈한 셈이다.



글로벌 호텔·리조트 전문가인 이한나 해시컴퍼니 대표는 “몰디브는 더 이상 ‘평생에 한 번, 머나먼 로망의 여행지’가 아니라 손에 닿을 수 있는 휴양지로 탈바꿈하고 있다”고 분석했다.

이어 “한국인 여행객의 특징 중 하나는 좋았던 곳을 다시 찾는 것”이라며 “이제는 둘만의 휴식처에서 아름다운 섬 자체를 가족과 만끽하는 분위기로 변화하는 추세다. 일본, 동남아뿐 아니라 새로운 휴양지에 대한 니즈도 커졌다. 가족 휴양에서는 치안, 청결, 프라이버시가 중요한데 몰디브는 이를 모두 충족한다. 이런 상황에 여행업계에서도 ‘세컨드 몰디브’라는 가족여행 콘셉트를 밀고 있다”고 덧붙였다.



현지에서도 이같은 변화를 인지하고 있다. 커플 중심의 리조트들도 수영장에 워터슬라이드를 설치하고 키즈클럽을 업그레이드하는 등 아이들을 위한 시설을 확충하는 추세다.

NH컬렉션 몰디브 리티 투숙객들이 하얀 모래사장에서 여유를 즐기고 있다. 정희원 기자몰디브 리티 투숙객들이 하얀 모래사장에서 여유를 즐기고 있다. 정희원 기자

◆몰디브 처음이라면… ‘바 아톨’ 지역 추천



몰디브행을 결정했다면 다음은 ‘목적지를 어디로 삼느냐’가 관건이다. 몰디브는 1192개의 섬으로 구성된 국가로, 한 섬당 하나의 리조트가 위치하고 있다. 동남아시아 지역처럼 관광과 여행이 섞였다기보다 한 섬 자체를 온전히 경험하는 형태의 휴양지다. 이렇다 보니 몰디브 여행의 만족도는 어떤 리조트를 고르느냐에 따라 달라진다.



만약 몰디브가 처음이거나 오랜만에 다시 찾는 상황이라면 북부의 바 아톨 지역을 추천한다. 높은 생태 가치로 몰디브 최초의 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 지역이다. 허니문뿐 아니라 가족, 친구와 함께 와도 상상속 몰디브를 실현할 수 있는 곳이다.

투숙객들이 섬의 바닷가를 즐기고 있다. 정희원 기자

◆정글과 라군이 만난 자연섬의 매력



바 아톨 지역에 수많은 리조트가 있다. 이 가운데 NH컬렉션 몰디브 리티는 최근 리뉴얼을 마치고 손님을 맞고 있다. 대대적인 리노베이션과 브랜드 리뉴얼을 거쳐 새롭게 단장한 105개의 빌라를 갖춘 신상 리조트다.

마이너호텔그룹이 운영하는 NH컬렉션 브랜드는 유럽 여행을 즐기는 국내 관광객 사이에서 이니셜로 인해 ‘농협’으로 불리는 친숙한 브랜드이기도 하다.

바다와 수영장의 경계가 모호한 환상적인 뷰를 자랑하는 수영장. 몰디브의 에메랄드빛 바다를 가까이서 느낄 수 있다. 정희원 기자

수영장에서 여유를 즐기는 투숙객들. 정희원 기자

리조트가 자리한 섬은 수백 년의 세월을 간직한 우거진 식생과 에메랄드빛 잔잔한 라군이 완벽한 조화를 이루고 있다.

이곳은 인공섬이 아닌 자연섬이다. 몰디브의 섬들은 크게 라군 인근에 인공적으로 정비한 인공섬과 자연이 만들어낸 섬으로 나뉜다. 섬이 비교적 크면서, 야자수와 정글 등 자연 식생이 유지되고, 넓은 라군과 하우스리프까지 갖춘 리조트는 그리 많지 않다.

몰디브에서의 아침을 몸과 마음을 깨우는 명상으로 시작해보자. 정희원 기자

발렌틴 오솔로스 총지배인은 “우리 리조트에서는 자연섬의 아름다움을 느낄 수 있을 것”이라며 “섬의 거목인 반얀트리를 보시면 나무 둘레가 무척 굵은 것을 볼 수 있다. 새로 심은 게 아니다. 식생은 약 200년 정도 돼 보인다”고 했다.

선셋 비치 빌라 투숙객은 걸어 나가 스노쿨링 장비만 착용하면 아름다운 바닷속 세상과 만날 수 있다. 해시컴퍼니

◆얕은 라군·걸어가는 하우스 리프… 바다체험 천국

포니마구두 섬은 물놀이에 최적화됐다. 수심이 무릎에서 허리 정도로 얕은 라군이라 아이들이 놀기 좋다. 파도도 잔잔한 편이다. 모래 위에는 작은 게와 소라게가 바쁘게 돌아다닌다. 물속으로 들어가면 엔젤피시, 클라운피시 등 열대어와 리프 상어, 바다거북이가 반긴다.



무엇보다 하우스 리프가 있어 보트를 타지 않고서도 스노클링을 할 수 있다. 이 자체가 큰 장점이다. 하우스 리프가 없는 리조트라면 배를 타고 나가야 한다. 바 아톨 지역 중에서도 산호가 아름다운 하우스 리프를 갖췄다.

울창한 열대 식물들에 둘러싸인 아늑한 선셋 비치 빌라

NH 컬렉션 몰디브 리티 비치 선셋 풀빌라 내부. 해시컴퍼니

◆몰디브 석양 마주하는 ‘선셋비치 빌라’

그렇다면 어떤 객실을 고르면 좋을까. 이곳의 핵심 중 하나가 바다를 향해 배치된 선셋 비치 빌라다. 모든 객실에서 아름답게 지는 석양을 한눈에 담을 수 있다. 야자수 숲에 둘러싸인 빌라 앞에 마련된 리클라이너에 앉아서 지는 해를 바라보자. 오픈에어 샤워같은 시설도 자연과의 경계를 허무는 요소다.



비치 빌라는 해변가와 바로 연결된다. 문을 열고 나가자마자 하우스리프에서 스노클링을 할 수 있다는 의미다. 객실은 섬의 형태, 자신의 취향, 리조트에서 시간을 어떻게 보낼지 등을 고려해 결정하면 된다.

포니마구두 섬의 모든 매력을 느끼고 싶다면 오버워터빌라와 비치빌라를 섞는 것도 한 방법이다. 오버워터빌라에서는 파도 소리를 자장가 삼아 아늑한 휴식을 보낼 수 있다. 입실과 동시에 구명조끼를 착용하고 바다속으로 바로 풍덩 뛰어들어보자.

NH 컬렉션 몰디브 리티 비치 선셋 풀빌라 내부

NH 컬렉션 몰디브 리티 오버워터빌라 전경.

◆낚시하고 돌고래 만나고… 해양스포츠 가득

심심할 틈 없이 즐길 수 있는 다양한 체험도 가득하다. 요트를 타고 바다로 나가 돌고래와 만날 수도 있고, 선셋 크루즈를 타면 샴페인과 함께 몰디브 바다 한가운데에서 석양이 지는 장면을 감상할 수도 있다.

선셋크루즈에서는 정갈한 카나페 박스와 함께 유유자적한 시간을 보낼 수 있다. 선장이 핑거푸드를 권하고 있다. 정희원 기자

지는 석양을 바라보며 낚시하는 선셋 피싱도 가능하다. 기존 몰디브 리조트와 비교해 합리적인 가격대의 프로그램을 운영한다. 매일 아침 해가 떠오르는 시간 모닝 요가 클래스로 일상을 개운하게 시작하는 것도 좋겠다.

바다 한가운데서 몰디브의 석양을 마주한다. 이를 카메라에 담고 있는 투숙객들. 정희원 기자

리조트에 도착한 선셋크루즈. 정희원 기자

스노클링이 처음이라면 가이드와 함께하는 가이디드 스노클링을 추천한다. 상급자를 위한 스쿠버다이빙, 프리다이빙도 가능하다. 카타마란 세일링, 제트스키, 카약 등 해양 스포츠도 갖췄다.

리조트에서 보트로 15분 거리에 위치한 세계적인 명소 하나이파루 베이가 있는데, 이곳은 만타 가오리를 관찰할 수 있는 명소다. 5~11월 플랑크톤이 증가하는 시기에는 한번에 100여마리의 만타 가오리도 만날 수 있다.

바다를 마주한 공용풀을 비롯해 새롭게 확장된 키즈 클럽에서 어린이 고객을 위한 실내외 놀이 공간과 그늘진 가족 수영장을 갖추고 있다.

리조트 내 키즈클럽.

웰니스를 위한 최신 장비를 갖춘 레크리에이션 시설과 지붕이 설치된 스포츠 공간도 완비돼 있다. 테니스, 배드민턴, 피클볼 등 좋아하는 경기를 가져보자. 이후 리바이브 스파에서 온전한 휴식을 기대해볼 수 있다. 코코넛 스크럽과 버진 코코넛 오일 마사지가 포함된 ‘몰디비안 딜라이트’가 이곳 시그니처다.

수상 레스토랑 카이요로 향하는 길. 깨끗하고 맑은 바다가 이어진다. 정희원 기자

◆바다에서 숙성된 럼… 몰디브의 색다른 미식

몰디브 리조트의 경우 F&B 시설이 중요하다. 아무래도 리조트 내에서 모든 식사를 해결해야 해서다. 리조트는 아시안 퀴진, 화덕, 우드 파이어같이 각기 다른 확실한 맛과 개성을 지닌 8개 레스토랑과 바를 갖췄다. 섬 내 정원(리티 가든)에서 허브와 생화를 직접 재배해 신선한 식재료를 만날 수 있다.

수상 레스토랑 카이요가 추천하는 특선 요리. 신선한 로컬 크랩의 풍미가 입안 가득 몰디브의 바다를 전해준다.

특히 수상 레스토랑 카이요는 360도 바다 전망과 함께 아시아 요리를 즐길 수 있다. 한국인에게 없어선 안 될 김치도 주문할 수 있다. 석양을 만끽하고 싶다면 해변가의 아타르데세르 바를 찾자.

짚으로 이엉을 얹은 이국적인 한두바루 바에서 칵테일 클래스를 들어보자. 정희원 기자

이곳을 찾았다면 꼭 마셔야 할 것, ‘바다에서 숙성된 럼’이다. NH컬렉션 리티 몰디브는 플랜테레이 럼과 협업해 리조트 앞바다 수심 깊은 곳에 럼을 매립·숙성시키는 이른바 ‘언더 더 씨’ 프로젝트를 선보였다. 1년 뒤 인양된 럼은 바다의 선명한 인장을 간직했다.



대표 격인 ‘플랜테레이 XO’는 특유의 묵직한 바디감에 바다 내음이나 갯내음과 유사한 섬세한 요오드 향이 입혀졌고, 플랜테레이 ‘스티긴스’와 ‘O.F.T.D.’는 해양 환경의 역동적인 캐릭터가 더해져 칵테일 베이스로서 입체적인 풍미를 완성했다.

리조트 내 한두바루 바에서는 이를 주제로 한 클래스가 열려 오직 이곳에서만 가능한 특별한 미식 경험을 할 수 있다.

믹솔로지스트가 ‘바다에서 숙성된 럼’을 소개하고 있다. 정희원 기자

바다에서 숙성한 럼은 어떤 향이 날까? 럼 클래스가 한창 진행되고 있다. 정희원 기자

리조트 측은 “수중 숙성을 거친 럼은 에어링을 통해 강렬했던 바다의 기운이 부드럽게 정제되면서도 독특한 자취를 잃지 않는다”며 “이번 프로젝트는 단순히 이색적인 주류 생산을 넘어, 숙성의 경계를 확장하고 몰디브의 자연환경을 독창적인 미식의 영역으로 끌어들였다는 점에서 유의미한 시도로 평가받고 있다”고 소개했다.

아타르데세르 바를 찾은 투숙객들이 석양과 함께 칵테일 타임을 즐기고 있다. 정희원 기자

아타르데세르 바 직원이 몰디브 바다를 닮은 색감을 닮은 시그니처 칵테일을 서빙하고 있다. 정희원 기자

오솔로스 총지배인은 “지속가능성과 환대에 대한 열정, 자연에 대한 존중이 리조트 운영의 최우선 가치”라며 “섬의 원형을 인위적으로 바꾸는 대신 깨끗한 해변과 울창한 초목, 활기 넘치는 해양 생태계와 완벽하게 어우러지는 디자인을 구현한 이유”라고 소개했다.

이어 “전문 가이드와 함께하는 스노클링 투어 등 고객이 직접 보존 노력에 참여하는 프로그램을 통해 환경 의식을 고취하고 있다”며 “세심한 시스템과 환경에 대한 존중을 바탕으로, 하나이파루 베이의 풍부한 생명력이 미래 세대까지 온전히 이어질 수 있도록 지켜나가겠다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]