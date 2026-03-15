“기도 한 번만 부탁해요”…서동주, 수치 올랐지만 ‘희망 고문 될까봐’

서동주가 장문의 글과 함께 게시한 사진. 출처=서동주 인스타그램 계정

미국 변호사이자 방송인 서동주가 임신과 관련해 솔직한 심정을 털어놓았다.

지난 14일 서동주는 자신의 인스타그램 계정에 사진과 함께 근황을 올렸다. 해당 게시물에서 서동주는 “수치는 많이 올라 hCG 1144까지 되었지만, 아직 아기집은 보지 못하고 왔어요. 선생님께서는 현재 수치 흐름을 보면 정상 임신의 확률이 높다고 보기는 어렵다고 하시며, 괜히 희망 고문이 되거나 시간만 더 보내게 될 수도 있다고 조심스럽게 말씀해주셨습니다”고 밝혔다.

이어 “그동안 다 같이 기도해주셔서 정말 감사했고, 저도 나름대로 건강하게 지내려고 최선을 다했는데 막상 이런 이야기를 듣고 오니 마음이 참 복잡하고 조금은 속상하네요”라고 심란한 마음을 표현했다. 마지막에는 “가끔 저를 떠올리신다면 기도 한 번만 부탁드릴게요”라고 적었다.

누리꾼들은 “항상 기도할게요”, “마음 고생 하셨을 두 분 좋은 결과 있기를”, “조만간 좋은 소식 있을 거예요”라는 댓글로 응원했다.

서동주는 개그맨 고 서세원과 서정희의 딸로 2010년 결혼했으나 2014년에 이혼했다. 2025년 6월 재혼했으며 개인 유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’을 통해 일상과 난임 극복 영상들을 꾸준히 올리고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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