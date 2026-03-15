“배달비만 4400만원인데 43kg?” 쯔양, 역대 최저 몸무게 경신에 ‘경악’ [TV핫스팟]

방송에서 공개된 쯔양의 하루. 사진 출처=예능 프로그램 전지적 참견 시점 캡처

먹방 유튜버 쯔양이 역대 최저 몸무게를 달성했다.

지난 14일 구독자 1300만명을 보유한 먹방 유튜버 쯔양이 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연했다. 쯔양은 1년 배달비만 4400만원에 달한다는 멘트와 함께 등장해 패널들을 경악시켰다.

쯔양은 아침부터 홍콩 여행에서 사 온 컵라면과 과자를 먹고 15봉을 넣은 커피를 마시며 매니저와 근황을 나눴다. 쯔양은 어마어마한 먹방에도 몸무게가 오히려 빠졌다며 역대 최저치 몸무게 43kg이 됐음을 밝혔다.

방송에서 공개된 쯔양의 하루. 사진 출처=예능 프로그램 전지적 참견 시점 캡처

라면 광고 촬영 현장에서도 먹방은 끝없이 이어졌다. 보통 다른 연예인들이 광고를 찍을 때 음식을 삼키지 않고 뱉는 것과 달리, 쯔양은 촬영용 라면을 모두 먹고 촬영장 정리가 끝날 때까지 식사를 계속했다.

이후 격투기 선수 출신 예능인 최홍만과 함께 1인 1어묵탕으로 먹방 대결을 펼쳤다. 쯔양을 견제하며 빠른 속도로 기세를 올렸던 최홍만이 점차 배가 불러 속도가 느려지는 반면, 쯔양은 변함없는 속도로 꾸준히 많은 음식을 먹어 최홍만을 압도했다. 쯔양과 매니저, 최홍만은 귀여운 네 컷 사진을 찍고 만남을 마무리했다.

누리꾼들은 “은근 힐링 조합”, “저렇게 먹는데 살 안 찌는 거 신기하다”, “이렇게 먹어도 문제없는 몸이 부럽다”등 감상을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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