또 한 번의 이변?…‘디펜딩챔피언’ 일본, WBC 8강서 고배

사진=AP/뉴시스

또 한 번, 이변이 발생했다.

‘디펜딩 챔피언’ 일본 야구대표팀이 베네수엘라에 일격을 당했다. 15일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 8강전서 5-8로 패했다. 지난해 월드시리즈(WS) 최우수선수(MVP)에 오른 선발투수 야마모토 요시노부(LA다저스)가 4이닝 4피안타(1홈런) 2실점으로 잘 버텼으나 불펜진이 뒤를 받쳐주지 못했다. 스미다 치히로(세이부 라이언스·⅔이닝 2실점), 이토 히로미(니혼햄 파이터스·1이닝 3실점) 등이 실점하며 고개를 숙였다. ‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(다저스)의 호쾌한 홈런도 팀 패배로 빛이 바랬다.

세계랭킹 일본은 이번 대회 강력한 우승후보 중 한 팀으로 꼽혔다. MLB닷컴이 발표한 파워랭킹에서도 당당히 1위를 차지했다. 그간의 발자취도 화려하다. 일본은 앞서 다섯 차례 WBC서 모두 4강 이상의 성적을 냈다. 2006년, 2009년, 2023년 우승 트로피를 들어 올린 기억도 세 차례나 된다. 실제로 C조 조별리그서 4전 전승을 거두며 기세를 높였다. 하지만 베네수엘라에게 무릎을 꿇으며 체면을 구겼다. WBC 역사상 처음으로 8강에서 물러나게 됐다. 일본이 패하면서 WBC 4강엔 아시아 국가가 단 한 팀도 포함되지 않았다. 이 또한 사상 처음이다.

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일본은 이번 대회를 앞두고 심혈을 기울였다. 2024 세계야구소프트볼연맹(WBC) 프리미어12서 왕좌를 대만에 내준 충격을 잊지 않았다. 설욕을 다짐했다. 그만큼 탄탄한 전력을 자랑한 것은 물론이다. 특히 타자 쪽 임팩트가 강했다. 오타니를 비롯해 스즈키 세이야(시카고 컵스), 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스) 등 초호화 군단을 꾸렸다. 다만, 투수력은 예년보다 약해졌다는 평가가 뒤따랐다. 다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스)를 비롯해 마쓰이 유키(샌디에이고 파드리스), 타이라 카이마(세이부 라이온스) 등이 부상으로 전력에서 이탈했기 때문이다.

차가운 현실. 만족스럽지 못한 결과에 일본의 고민도 커질 수밖에 없을 터. 이바타 히로카즈 야구 대표팀 감독의 행보에도 관심이 쏠린다. 이번 대회를 끝으로 임기가 마무리됐다. 일본 스포츠매체 ‘스포츠 호치’는 “이바타 감독은 (대표팀 지휘봉을 든) 지난 3년을 돌아보며 ‘단기간에 팀을 만드는 것은 매우 어렵다고 느꼈다’면서 ‘선수들이 팀을 위해 노력해줬기에 가능했다. 지금까지 대표팀에서 뛰어준 모든 선수들 모두에게 감사하다’고 마음을 표했다”고 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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