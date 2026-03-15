[WBC결산①] 17년 만에 8강행…온 몸으로 느낀 세계 수준

사진=AP/뉴시스

‘참사는 막았지만….’

17년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 토너먼트 대진표에 이름을 올린 한국 야구대표팀. 짜릿함은 잠시였다. 세계 수준과의 냉혹한 격차를 온 몸으로 확인해야 했다. 지난 14일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 도미니카공화국과의 8강전서 7회 만에 0-10으로 패했다. 사실상 이렇다 할 반격조차 해보지 못한 채 허무하게 짐을 쌌다. ‘아시아 맹주’라는 과거의 영광은 더 이상 존재하지 않는다. 승리의 환호보다 패배의 진상이 더 짙게 남은 이유다.

한국 야구는 한때 아시아 최강을 꿈꿨다. 실제로 2008년 베이징올림픽 금메달, 2009년 WBC 준우승 등 최고의 전성기를 보냈다. 기쁨은 오래가지 못했다. 곧바로 위기가 찾아왔다. 거짓말처럼 국제대회 성적이 뚝 떨어졌다. WBC서 2013년과 2017년, 2023년 3회 연속 조별리그 탈락을 맛봤다. 2021년 개최된 도쿄올림픽(4위)에서도, 2024년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12(조별리그 탈락)에서도 빈손이었다. 설마 했던 우려는 조금씩 확신으로 번져나갔다.

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야구 강국으로서의 자존심을 되찾고자 했다. 다부진 각오로 이번 대회를 준비했다. 지난해 1월 류지현 감독을 사령탑으로 선임했다. 야구위원회(KBO)는 물심양면으로 지원했다. 충분한 시간을 두고 전력 분석에 힘쓴 것은 물론, 해외 전지훈련, 평가전 등도 진행했다. 전력 보강을 위해 미국 메이저리그(MLB)서 뛰는 한국계 자원들과도 꾸준히 소통했다. 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등이 합류했다.

1차 목표는 단연 8강 진출. 체코전서 여유 있는 승리(11-4)를 거두며 1차전 징크스를 지웠다. 일본, 대만과도 대등한 승부를 펼쳤다. 특히 대만전의 경우 연장까지 가는 접전 끝에 4-5 1점차로 아쉽게 패했다. 벼랑 끝까지 몰렸지만 흔들리지 않았다. 8강 분수령이 됐던 호주전에선 5점 차 이상, 2실점 이하 승리라는 까다로운 조건까지 맞추며 승전고를 울렸다. 호주, 대만과 2승2패 동률이었지만 최소 실점률에서 앞서며 극적으로 마이애미행 비행기에 올랐다.

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만족하긴 어렵다. 프로는 결과로 말해야 한다. 한국은 이번 대회서 5경기를 치르는 동안 2승에 그쳤다. 체코와 호주, 객관적 전력에서 한 수 아래라 여긴 팀들이었다. 만약 호주가 대만을 잡는 이변을 그리지 못했다면, 한국은 일찌감치 짐을 싸야했을 수 있다. 도미니카공화국과의 경기는 가히 일방적이었다. 투타 모두 속수무책으로 흔들렸다. 부상 공백과 장거리 이동 등에 따른 체력 소모를 감안하더라도, 한국 야구의 민낯을 그대로 들여다볼 수 있는 시간이었다.

경쟁력을 높이는 데 사력을 다해야 한다. 당장 2028 LA올림픽이 2년 앞으로 다가왔다. 올림픽은 단 6개 국가만이 본선에 나설 수 있다. 안정적으로 진출권을 거머쥐기 위해선 2027년 11월 열리는 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12가 중요하다. 두 장의 티켓이 걸려 있다. 아시아대륙 상위1개 나라와 유럽 또는 오세아니아 대륙 국가 상위 1개 나라에게 돌아간다. 일본(최근 12경기 1무11패)은커녕 대만(최근 7경기 2승5패)을 상대로도 승리를 장담하기 어렵다. 이대로는 어렵다. 현실을 제대로 인식하고 한걸음씩 나아가는 것이 중요해 보인다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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